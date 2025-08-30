Abú Obeida, portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, posible objetivo del ataque

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas han muerto --incluidos seis niños-- y decenas han resultado heridas a consecuencia de una serie de bombardeos israelíes en los barrios de Al Rimal y de Al Nasr, en la ciudad de Gaza, objetivo de una inminente operación de ocupación por parte del Ejército israelí, según el balance provisional del Hospital de Al Shifa.

El ataque más grave ha alcanzado un edificio civil del barrio de Al Rimal, que ha resultado destruido en medio de una calle abarrotada de desplazados, de acuerdo con fuentes médicas y testigos a la agencia palestina Sanad. Entre los fallecidos habría niños.

"El barrio atacado estaba lleno de desplazados como consecuencia de los movimientos resultado de la agresión militar en marcha sobre la ciudad de Gaza y por la existencia de comercios y sedes de algunos organismos públicos", ha explicado una fuente citada por Sanad que asegura que Israel "ha bombardeado este edificio con tres misiles y sin aviso previo".

Otro bombardeo ha alcanzado una panadería y una tienda de campaña en el barrio de Al Nasr.

Las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado un ataque "contra un terrorista clave de la organización terrorista Hamás" utilizando aeronaves de las Fuerzas Aéreas.

"Antes del ataque, se tomaron numerosas medidas para reducir el riesgo de daños a civiles, incluyendo el uso de armas de precisión, observaciones aéreas e información de inteligencia adicional", ha destacado el comunicado militar israelí, que denuncia que las organizaciones armadas palestinas "violan sistemáticamente el derecho internacional al utilizar cruelmente a las instituciones civiles y a la población como escudos humanos para cometer actos terroristas".

OBJETIVO: ABÚ OBEIDA

Más tarde, la televisión pública israelí Kan ha indicado que el objetivo del ataque era la cara visible del brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzeldín al Qassam, su portavoz oficial, Abú Obeida.

La Radio del Ejército israelí también ha apuntado a que Abú Obeida era el objetivo del ataque. "Esta muerte se considera extremadamente significativo (¡si realmente tuvo éxito!), ya que en los últimos años, mucho antes del estallido de la guerra, Abu Obeida se había convertido en un símbolo en la Franja de Gaza y en un símbolo palestino en general", ha apuntado.

"En Gaza, todos esperaban sus palabras en cada discurso o declaración oficial. Los niños gazatíes se disfrazaban como él y su famosa cara enmascarada aparecía en las pantallas de todo el mundo árabe con cada declaración que hacía", han resaltado.

El último comunicado de Abú Obeida fue emitido en la tarde del viernes y en él amenazaba al Ejército israelí para que desistiera de entrar en la ciudad de Gaza con advertencias y posibles consecuencias para los rehenes secuestrados en el enclave palestino.

En su primera reacción oficial, Hamás ha denunciado que este ataque busca "obligar a los civiles a evacuar la ciudad" y forma parte del "plan para destruir la ciudad de Gaza", aunque no menciona a Abú Obeida. El ataque de Al Rimal es "un crimen de guerra absoluto" perpetrado por Israel "ante los ojos del mundo", por lo que insta a la comunidad internacional a intervenir "de inmediato" para que "cese la agresión", "tomar medidas disuasorias contra la ocupación" y "que sus líderes rindan cuentas por sus crímenes".

Fuentes médicas elevan a 63 los palestinos fallecidos desde el amanecer de este sábado como consecuencia de ataques israelíes en la Franja de Gaza, incluidos 35 en la ciudad de Gaza.

El último balance general de víctimas por la ofensiva israelí proporcionado por el Ministerio de Salud del enclave, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), roza ya los 63.400 muertos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos 330 fallecidos por hambre a causa de las restricciones israelíes a la entrega de ayuda humanitaria, incluidos 124 niños.