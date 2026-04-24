O.Próx.- AMP2.- Mueren casi una decena de palestinos en ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Archivo - Bombardeo israelí en la Franja de Gaza - ILIA YEFIMOVICH - DPA - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi una decena de palestinos han muerto, incluidos seis miembros de las fuerzas de seguridad gazatíes, y varios más han resultado heridos este viernes a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

El Ministerio del Interior gazatí, controlado por Hamás, ha confirmado la muerte de siete personas en un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un vehículo de la Policía en la zona de Mauasi, cerca de la sureña ciudad de Jan Yunis.

En concreto, las víctimas eran cuatro miembros de las fuerzas de seguridad y tres civiles, ha precisado el organismo, que agrega que el ataque ha dejado varios heridos más.

Por otra parte, el Ejército israelí ha atacado con drones a varios grupos de ciudadanos situados en el barrio de Sheij Raduán, en ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, matando a dos hombres, también fuerzas de seguridad gazatíes, según ha indicado el diario 'Filastin'.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.568 muertos y 172.338 heridos en Gaza, si bien las autoridades gazatíes sostienen que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en zonas a las que no hay acceso.