O.Próx.-AMP2.-Mueren tres palestinos, entre ellos un niño, en un bombardeo de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

June 28, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Mourners bid farewell to the bodies of two Palestinians who were killed in an Israeli drone strike in the al-Salatin area, west of Beit Lahia in the northern Gaza Strip, after the bodies were tr - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos, entre ellos un niño de ocho años, han muerto este lunes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado un punto situado cerca del puente de Uadi al Salqa, en Deir al Balá (centro), dejando además cinco heridos. El Ejército israelí no se ha pronunciado por ahora sobre este bombardeo.

Por su parte, el Ejército de Israel ha anunciado en un comunicado la muerte de un supuesto "terrorista" del grupo palestino Yihad Islámica que participó en los ataques del 7 de octubre de 2023 en un bombardeo ejecutado el domingo contra el norte de la Franja de Gaza.

Así, ha indicado que el hombre, identificado como Zaher Barham Jalil abú Salem, "participó en el secuestro de civiles israelíes en sus hogares y en su posterior retención (en Gaza)", antes de subrayar que también "intentó promover numerosos planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y ciudadanos del Estado de Israel".

"Abú Salem suponía una amenaza a nuestras fuerzas en la Franja de Gaza y fue eliminado en un bombardeo", ha dicho, antes de afirmar que "los elementos de las FDI están desplegados en la región en línea con el acuerdo (alcanzado en octubre) y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza".

Posteriormente, en un comunicado junto a la agencia de Inteligencia (Shin Bet), ha anunciado la muerte de un presunto "terrorista" que se desempeñaba como "jefe de seguridad militar de la Brigada Rafá" en el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

El hombre, identificado como Ismail Masri, era una "figura clave" dentro de Hamás, se encargaba de "impulsar actividades destinadas a mermar la libertad de acción de las FDI" en el enclave palestino y falleció en un ataque del Ejército israelí perpetrado el pasado martes, según ha asegurado en la nota difundida en sus redes sociales.

Por su parte, las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado este mismo lunes que desde la entrada en vigor del alto el fuego se han registrado 1.045 muertos y 3.380 heridos a causa de los ataques israelíes, incluidos cuatro fallecidos y ocho heridos durante el último día.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en redes sociales que, además, en este periodo se han recuperado 786 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas de Israel, situadas en la 'línea amarilla', expandida desde entonces por orden del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Por último, ha sostenido que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.084 "mártires" y 173.488 heridos, si bien ha remarcado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados.