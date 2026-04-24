Mueren al menos doce palestinos en ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

Archivo - Bombardeo israelí en la Franja de Gaza - ILIA YEFIMOVICH - DPA - Archivo

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce palestinos han muerto, incluidos seis miembros de las fuerzas de seguridad gazatíes, y varios más han resultado heridos este viernes a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en el enclave desde octubre de 2025 a raíz del acuerdo entre las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos.

Un bombardeo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un vehículo de la Policía en la zona de Mauasi, cerca de la sureña ciudad de Jan Yunis, ha dejado al menos ocho muertos y varios heridos, según ha indicado el Hospital Nasser de la citada localidad.

Por su parte, el Ministerio del Interior gazatí, controlado por Hamás, ha confirmado la muerte de siete personas en este ataque, cuatro de ellas miembros de las fuerzas de seguridad y el resto civiles.

Además, el Ejército israelí ha atacado una vivienda familiar situada junto al Hospital Kamal Aduán, en la localidad de Beit Lahia, en el norte del enclave palestino, matando al menos a tres personas, según recoge 'Filastin'.

El mismo diario ha informado de la muerte de dos hombres, también pertenecientes a las fuerzas de seguridad gazatíes, en un ataque con drones efectuado horas antes por las tropas israelíes contra varios grupos de ciudadanos situados en el barrio de Sheij Raduán, en ciudad de Gaza.

Hamás ha emitido un comunicado condenando estos bombardeos, que ha calificado de "bárbaros" y considerado como "un crimen de guerra en toda regla".

El grupo palestino ha asegurado asimismo que la escalada de ataques en la Franja de Gaza por parte del Ejecutivo israelí "representa un claro fracaso del papel de los mediadores, garantes y la comunidad internacional para frenar la brutal maquinaria de muerte sionista, y una inacción injustificada en el cumplimiento de sus responsabilidades para detener los crímenes que se siguen cometiendo contra nuestro pueblo".

Por ello, ha reiterado su "exigencia" a la comunidad internacional y "todos" los Estados y actores implicados de adptar "medidas inmediatas" para proteger a los palestinos "de los asesinatos diarios que sufre a manos del Ejército" de Israel.

Desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 72.568 muertos y 172.338 heridos en Gaza, si bien las autoridades gazatíes sostienen que aún hay cadáveres bajo los escombros y tirados en zonas a las que no hay acceso.