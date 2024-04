Congreso respalda a la UNRWA y pide al Gobierno más fondos, con el rechazo de Vox y la abstención de PP y Junts

La proposición no de ley presentada por el PSOE resalta la "imprescindible labor" de la agencia de la ONU



MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Congreso de los Diputados ha reclamado al Gobierno, con el rechazo de Vox, que apoye la "imprescindible labor" que lleva a cabo la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y que estudie realizar contribuciones de fondo adicionales a la luz de la "situación excepcional" en la que se encuentra.

El texto presentado por el PSOE, al que se ha introducido una pequeña enmienda por parte de Sumar, ha salido adelante con el respaldo de los dos partidos de la coalición de Gobierno así como de sus socios parlamentarios, mientras que el PP y Junts se han abstenido y Vox ha votado en contra.

En concreto, se pide al Gobierno que respalde "la imprescindible labor que realiza la UNRWA" con los refugiados palestinos tanto en Gaza como en Cisjordania así como en otros países de la región y que inste a la comunidad internacional a que respete "los compromisos políticos y económicos adquiridos" con esta agencia de la ONU.

Asimismo, a propuesta de Sumar, también se reclama que se reconozca el "imprescindible papel" de esta agencia de la ONU "en la creación de corredores humanitarios destinados a suministrar la ayuda de emergencia a la población de Gaza", dado que "otras alternativas se han demostrado parciales e insuficientes".

"Ante los incumplimientos por parte algunos de sus miembros", añade el texto, en referencia a la decisión de varios países como Estados Unidos de suspender la financiación a raíz de la denuncia por parte de Israel de que miembros del personal de UNRWA participaron en el ataque del 7 de octubre, también se pide al Gobierno que exhorte a "incrementar los fondos destinados para que la organización pueda continuar con su labor".

POSIBILIDAD DE CONTRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS

Por otra parte, el Congreso ha reclamado al Ejecutivo que estudie "la posibilidad de realizar contribuciones extraordinarias, respondiendo a la situación excepcional a la que se enfrenta la agencia de Naciones Unidas, por medio de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), hasta que la situación se normalice".

Por último se pide al Ejecutivo que promueva tanto en la UE como en otros organismos internacionales el que se acuerde "una propuesta sobre la implementación de instrumentos específicos para apoyar la reparación, la recuperación y la reconstrucción del futuro Estado palestino".

Durante la exposición de la propuesta, la portavoz del PSOE, María Guijarro, ha defendido que "lo que está ocurriendo en Gaza no es un asunto de ideología, sino de humanidad, de víctimas". "No les podemos fallar porque su sufrimiento y su miedo debe ser nuestro sufrimiento y nuestro miedo. Y si no, nuestro silencio y nuestra inacción nos van a perseguir para siempre", ha advertido.

"Condenamos rotundamente el ataque del 7 de octubre de la organización terrorista Hamás y el asesinato de más de 1.200 israelíes", ha señalado Guijarro, que también ha pedido la liberación inmediata de los más de 100 rehenes. "Pero también condenamos el asesinato de más de 34.000 palestinos y decimos alto y claro que la ayuda humanitaria tiene que llegar de manera suficiente, urgente y eficaz", ha puntualizado.

EL PP SE DECANTA POR LA POSICIÓN DE LA UE

Por su parte, la portavoz del PP en este debate, Esperanza Reynal, también ha expresado la condena de su partido al ataque del 7 de octubre. "No podemos dejar de afirmar que Hamás, como grupo terrorista que es, hay que desmantelarlo y que es responsabilidad de UNRWA implementar una vigilancia estricta para que no se le infiltre nunca uno de sus miembros", ha puntualizado.

La diputada 'popular' ha sostenido que su partido considera que "lo más coherente, lo más razonable, es mantener el mismo posicionamiento que la UE" y así se lo han trasladado al propio máximo responsable de la UNRWA, Philippe Lazzarini, cuando visitó Madrid el pasado mes de marzo.

A su vez, el portavoz de Vox, Carlos Flores, ha indicado que "frente a la irresponsabilidad en materia de política exterior del PSOE y frente a su calculada ambivalencia en lo tocante al terrorismo" su partido propone que se revisen los fondos destinados a Palestina para garantizar que "no acaben en manos de organizaciones terroristas".

Asimismo, en la enmienda que han presentado y que ha sido rechazada, defienden igualmente la "suspensión del envío de estos fondos hasta que no se hayan hecho las verificaciones oportunas" así como "la puesta en marcha de una auditoría urgente" de los pagos de la Administración a agencias y ONG que trabajan en Palestina.