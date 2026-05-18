O.Próx.- España denuncia la retención "ilegal" por Israel de entre una y dos decenas de nacionales de la flotilla a Gaza

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece junto al ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Egipcios en el Extranjero, Badr Abdelaty, ante los medios en una rueda de prensa conjunta, - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha denunciado que entre una y dos decenas de activistas españoles que viajaban en la flotilla con ayuda humanitaria para la Franja de Gaza han sido retenidos por Israel, después de que hayan sido interceptada en las últimas horas en aguas internacionales varias de las embarcaciones.

En rueda de prensa tras reunirse con su homólogo de Egipto, Badr Abdelaty, ha indicado que serían unos 45 los españoles que viajaban a bordo de las embarcaciones que integraban esta flotilla y que la Marina israelí ha interceptado este lunes en aguas próximas a Chipre, a unas 250 millas náuticas de Gaza.

"No tengo la cifra exacta de españoles, sería en torno a los 45 españoles (...) y entre una y dos decenas de ellos estarían, según la información que tengo, ya retenidos por las fuerzas israelíes en estos momentos", ha indicado, precisando que ya está en contacto con otros países que también contaban con nacionales a bordo. En concreto, habría unos 500 activistas de 45 países.

Este abordaje en aguas internacionales "es una nueva violación del Derecho Internacional apenas 15 días después de la anterior interceptación totalmente ilegal", ha denunciado, en referencia a la Global Sumud Flotilla, interceptada el pasado 29 de abril en aguas próximas a Grecia cuando se dirigía a Gaza.

Entonces, Israel solo se llevó a su territorio a dos de los activistas, el español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila, quienes fueron encarcelados y liberados diez días después, mientras que el resto de activistas fueron desembarcados en Creta.

Ahora, Albares ha indicado que por ahora desconocen cómo van a actuar las autoridades israelíes. "Lo que sí sé es que están violando el Derecho Internacional y el Derecho del Mar. Lo que sí sé es que ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción ni ninguna potestad sobre ningún español o española que van en esos barcos en estos momentos". "Hagan lo que hagan, los desembarquen en Chipre, los lleven a Israel, es inaceptable y es en todo caso una detención ilegal", ha remarcado.

Precisamente, por este motivo, ha informado de que la encargada de negocios de Israel en España, Dana Ehrlich, ha sido convocada esta misma mañana en el Ministerio de Exteriores para trasladarle la "protesta formal y enérgica" por parte del Gobierno español por lo que ha calificado de "interceptación ilegal".

Albares ha asegurado que está siguiendo "minuto a minuto" la situación de los españoles que viajan en esta flotilla, que ha defendido que es "pacífica", y que las embajadas en Nicosia, Tel Aviv y del resto de la región están plenamente operativas desde el primer momento al igual que el Centro de Emergencia Consular en el Ministerio de Asuntos Exteriores.