O.Próx.- España reitera su solidaridad con las víctimas del 7-O en Israel y su compromiso con la solución de dos Estados

Archivo - (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a su llegada a una sesi - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha expresado su "solidaridad" con todas las víctimas de los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, reiterando su condena de "cualquier manifestación de antisemitismo" y su compromiso con una paz en Oriente Próximo sustentada en la solución de dos Estados.

En un comunicado del Ministerio de Exteriores con motivo del tercer aniversario de los "atroces atentados", el Gobierno ha reiterado "el recuerdo, la solidaridad y el apoyo a todas las víctimas y a sus familiares", refiriéndose particularmente a los dos españoles fallecidos, Maya Villalobo e Iván Illarramendi.

Asimismo, el Gobierno ha aprovechado para reafirmar "su más firme condena a cualquier manifestación de antisemitismo, odio o discriminación".

Por último, ha reiterado el compromiso de España "con una paz global, justa y duradera en Oriente Próximo, basada en la implementación de la solución de dos Estados, Israel y Palestina, viviendo uno junto a otro en paz y seguridad".