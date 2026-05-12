El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez durante una rueda de prensa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, en el Palacio de la Moncloa, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). El encuentro tiene el obje - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reiterado este martes su rechazo a la "ocupación ilegal" de colonos israelíes en asentamientos en Cisjordania, a la vez que ha instado de nuevo a cumplir el derecho internacional y acabar con la guerra en Gaza para "dar un horizonte político de coexistencia pacífica" entre Israel y Palestina.

En una rueda de prensa desde Moncloa junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, el jefe del Ejecutivo ha recordado que el Gobierno español ha reconocido el Estado de Palestina y "desde el primer minuto" condenó los atentados del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás, del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha incidido en que el Gobierno también ha condenado el "genocidio que se está perpetrando por las autoridades israelíes" en la franja de Gaza y "la ocupación ilegal que se está haciendo a través de asentamientos en Cisjordania".

Según ha explicado, la guerra en Gaza "hace mucho más inseguro a Oriente Medio", pero "también a la propia sociedad israelí", por lo que ha defendido que "es tiempo de cumplimiento del derecho internacional".

"Y eso pasa no solamente por el acceso a la ayuda humanitaria, sino también por el fin de la impunidad y el reconocimiento de un Estado de Palestina como también se ha reconocido, por parte de España, la existencia del Estado de Israel", ha dicho Sánchez, que ha reivindicado el derecho de Palestina "a existir".

Estas declaraciones de Sánchez se producen después de que los Veintisiete hayan alcanzado este lunes un acuerdo político para la imposición de sanciones contra colonos israelíes por la violencia ejercida desde sus asentamientos en Cisjordania, y también para aprobar nuevas medidas restrictivas contra altos cargos de Hamás.