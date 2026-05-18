O.Próximo.- Activista española en la flotilla llama a la movilización tras interceptar Israel las embarcaciones

Archivo - Un barco de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La delegación catalana de la Global Sumud Flotilla (GSF) integrada por 40 personas ha zarpado est - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) y miembro de la dirección de los Comuns, Laura Campos, embarcada en la Global Sumud Flotilla, ha llamado a la movilización después de haber activado el protocolo de intercepción tras explicar que fuerzas militares israelíes han empezado a interceptar embarcaciones de la Flotilla en aguas internacionales en la zona de rescate de Chipre.

"Movilizaos, por favor, salid a las calles y ayudadnos a denunciar este secuestro, ese genocidio y esta complicidad de todo el mundo con el estado sionista y genocida de Israel", ha dicho en un vídeo publicado en sus redes sociales, minutos antes de activar el protocolo de intercepción, que pasa por lanzar los objetos personales como el teléfono al mar.

Campos, que formaba parte de la tripulación del Atlantic Blue, ha explicado que la mañana de este lunes han detectado barcos militares de Israel, y ha llamado a la ciudadanía a seguir en directo la intercepción a través de las cámaras y los vídeos en directo de la Flotilla: "Cuantos más testimonios tengamos, mayor será nuestra seguridad".

A 260 MILLAS DE PALESTINA

En un comunicado este lunes, la Global Sumud Flotilla ha explicado que "lanchas rápidas de la marina israelí están interceptando" embarcaciones en aguas internacionales en la zona de rescate de Chipre.

"Varias embarcaciones ya han lanzado un mensaje de Mayday. Las 58 embarcaciones de la misión civil humanitaria para romper el bloqueo de Gaza están a 260 millas náuticas de las costas palestinas", ha añadido la organización.