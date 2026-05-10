O.Próximo.- Albares confirma que el activista español Saif Abukeshek de la flotilla a Gaza "vuela ya libre hacia España"

El directivo de GSF, Saif Abukeshek, durante la rueda de prensa de la Global Sumud Flotilla (GSF) antes de partir a Gaza, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Se han tratado el propósito y los objetivos de la misión, la estructura de l - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha confirmado este domingo que el activista español de origen palestino Saif Abukeshek "vuela ya libre hacia España", detenido desde que Israel abordara la semana pasada la Global Sumud Flotilla con ayuda humanitaria destino a la Franja de Gaza en la que participaba.

"Nuestro compatriota Saif Abukeshek vuela ya libre hacia España, donde se reunirá con su familia y seres queridos en las próximas horas", ha informado en sus redes sociales.

Albares ha agradecido la "labor" de la Embajada de España en Israel, la Embajada de España en Grecia y el equipo del Ministerio que dirige. "Proteger a los españoles es la prioridad absoluta", ha recalcado el ministro en su comunicado.

A primera hora de este domingo, el Gobierno de Israel ha confirmado la deportación de AbuKeshek y del brasileño Thiago Ávila, ambos retenidos durante el abordaje la semana pasada de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo.

"Tras la finalización de su investigación, los dos provocadores profesionales, Saif AbuKeshek y Thiago Ávila, de la flotilla de provocación, han sido deportados hoy de Israel", ha anunciado el Ministerio de Exteriores hebreo en una escueta publicación de redes sociales en la que ha asegurado que el "Israel no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legal sobre Gaza".