BARCELONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este sábado que el Gobierno español defendió apoyar el reconocimiento del Estado palestino "desde la certeza de que era el momento de hacerlo, como tema de justicia con el pueblo palestino".

Ha intervenido en Barcelona en la Conferencia de sociedad civil euromediterránea contra la polarización a raíz de Oriente Medio, celebrada con el lema 'Reclaiming our Shared Humanity. Countering Polarisation, Dehumanisation, and Radicalisation driven by the Middle East Conflict', con más de 200 participantes de unos 30 países, organizada por Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) con apoyo de la UE.

Tras el aplauso de los asistentes por aquél reconocimiento del Gobierno, ha reiterado su defensa de los dos Estados como "única solución" del conflicto entre israelíes y palestinos.