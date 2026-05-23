O.Próximo.- AMP.- Los activistas de la Flotilla acusan a Israel de "malos tratos" a su llegada a Barcelona

Llegan al Aeropuerto de Barcelona los activistas catalanes de la Global Sumud Flotilla - KIKE RINCON-EUROPA PRESS

Laura Campos pide a la UE que deje de ser "cómplice por omisión"

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 23 (EUROPA PRESS)

Los 18 activistas catalanes que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han llegado este sábado sobre las 13.30 horas al Aeropuerto de Barcelona en un vuelo procedente de Ankara (Turquía), y en declaraciones a la prensa han acusado a Israel de agresiones y "malos tratos" físicos y psicológicos durante su detención.

Entre los activistas están la secretaria de delegaciones de IAC y participante de la Flotilla, Ariadna Masmitjà, 'Masmi', y la exalcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona), Laura Campos, así como otros activistas catalanes como Mi Hoa Lee y Javier Zendrera que han explicado las "torturas" sufridas durante su detención y han estado acompañados por el también activista de la Flotilla Saif Abukeshek.

En el aeropuerto han sido recibidos por cerca de un centenar de personas, entre los cuales familiares y representantes políticos como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; la coordinadora de los Comuns Candela López; la portavoz de los Comuns y diputada en el Congreso, Aina Vidal y el eurodiputado de los Comuns y abogado de la Flotilla, Jaume Asens.

LAURA CAMPOS

Campos ha acusado a las fuerzas israelíes de un "trato brutal y de violencia" a bordo del barco militar que trasladó a los activistas a Israel y también una vez en tierra, donde ha dicho que sufrieron vejaciones por parte del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, y maltrato y palizas por parte de la policía.

Así, ha pedido a la Unión Europea (UE) que "deje de mirar hacia otro lado, que deje de ser cómplice por omisión" y ha pedido al Gobierno romper relaciones con Israel en todos los ámbitos.

SAIF ABUKESHEK

Por su parte, Abukeshek ha dicho que el trato de Ben Gvir a los detenidos es la verdadera imagen de Israel: "Si ellos están dispuestos a hacer esto en frente de las cámaras y están dispuestos a hacer esto a personas que llevan pasaportes europeos e internacionales, ¿qué hacen exactamente a los presos palestinos?", ha señalado.

En este sentido, ha pedido a la UE y a los diferentes gobiernos que abandonen lo que considera complicidad con Israel y les ha preguntado "en qué lado de la historia" quieren estar.

"ESCALADA DE LA VIOLENCIA"

Entre el resto de activistas, Lee ha explicado que se vivió una "escalada de la violencia abismal" en la segunda intercepción a la Flotilla y ha relatado que 4 soldados israelíes la golpearon, junto a otro compañero, en una sala a oscuras y que le aplicaron descargas eléctricas con una pistola táser.

Masmitjà ha asegurado que la detención de miembros de la Flotilla es "un ataque hacia Palestina" y ha insistido a la UE que rompa relaciones con Israel, además de pedir que los países no destinen sus presupuestos a aumentar el gasto militar.

Zendrera también ha relatado experiencias de malos tratos y ha afirmado que el barco que les trasladó hasta Israel en aguas del mediterráneo se parecía a un "campo de concentración", donde ha dicho que viajaron hacinados hasta su ingreso en prisión.

DETENCIÓN EN ISRAEL

Han llegado a la capital catalana 5 días después de ser capturados en aguas internacionales por el Ejército de Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza con ayuda humanitaria.

La organización explicó este viernes que entre sus miembros detenidos se han producido al menos 15 agresiones sexuales y decenas de heridos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, también explicó este viernes que 4 de los cerca de 40 españoles de la flotilla han necesitado atención médica.

De hecho, la vuelta de los activistas estaba prevista para el viernes pero se aplazó a este sábado porque se les sometió a pruebas médicas en Turquía, tras ser deportados por Israel.