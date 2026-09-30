Alcanzados tres petroleros por "proyectiles desconocidos" cuando transitaban por el estrecho de Ormuz

Archivo - FILED - 18 August 2022, ---, Strait of Hormuz: A satellite image, captured by NASA, shows the Strait of Hormuz, which connects the Gulf of Oman (L) with the Persian Gulf (R) and separates Iran (below) from the countries of the Arabian Peninsula- - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres buques han sido alcanzados en las últimas horas por "proyectiles desconocidos" cuando transitaban por el estrecho de Ormuz, según ha denunciado este miércoles por el el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

El organismo ha señalado que los tres petroleros han sido alcanzados en la zona, ubicada entre Omán e Irán, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas ni detalles sobre el pabellón de los buques.

"Las autoridades están investigando", ha apuntado, antes de recomendar a las embarcaciones que "transiten con cautela" e "informen de cualquier actividad sospechosa" en la zona, escenario de ataques en el marco del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En este contexto, el portavoz de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Mohebi, ha destacado que el estrecho de Ormuz es escenario "a diario" de "un conflicto militar". "Hemos estado atacando pequeños barcos y evitando que pasen desde hace mucho, pero Estados Unidos no responde", ha apuntado en declaraciones concedidas a la agencia iraní FARS.

Las palabras de Mohebi han llegado después de que Teherán haya confirmado que Estados Unidos ha entregado su respuesta a su propuesta para reactivar el proceso de conversaciones para un acuerdo de paz, que incluye la reapertura del paso en siete días una vez se acepten sus condiciones, días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara su rechazo al plan presentado por las autoridades iraníes.

El plan fue presentado en el marco de la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas, celebrada la semana pasada en Nueva York, ante el estancamiento de las conversaciones medidas principalmente por Pakistán para lograr un acuerdo que cierre el conflicto abierto por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.