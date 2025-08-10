Publicado 10/08/2025 12:37

O.Próximo.- AMP.- Asciende a 100 la cifra de niños muertos por hambre en la Franja de Gaza

June 1, 2025, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians including women and children wait to receive food distributed by aid organizations in Gaza City, Gaza on June 01, 2025. The situation highlights the growing desperation and - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Las autoridades gazatíes cifran en más de 61.400 los fallecidos por la ofensiva israelí sobre el enclave

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este domingo a un centenar la cifra de niños muertos por hambre o desnutrición desde el inicio de la ofensiva desatada por el Ejército de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y en medio de las restricciones israelíes a la entrada de ayuda al enclave.

El Ministerio de Salud gazatí ha informado de que los hospitales de la Franja han registrado cinco nuevas muertes por hambre y desnutrición en la últimas 24 horas, lo que eleva el número total de muertes por esta causa a 217 muertos, incluidos cien niños, según reza un comunicado publicado en su canal de Telegram.

Posteriormente, han confirmado 61.430 muertos y 153.213 heridos desde que Israel comenzó la ofensiva contra el enclave, incluidos 61 fallecidos y 363 heridos durante el último día. Así, desde que el 18 de marzo el Ejército israelí rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó la ofensiva militar, 9.921 personas han muerto y 41.172 han resultado heridas, si bien se teme que la cifra sea mayor debido a que hay zonas inaccesibles para los equipos de búsqueda y rescate.

La cartera ministerial ha especificado que entre os muertos durante las últimas 24 figuran 35 personas tiroteadas por las tropas israelíes cuando intentaban obtener ayuda humanitaria, con lo que ascienden a 1.778 los muertos y 12.894 los heridos desde que comenzó a operar la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF), respaldada por Estados Unidos e Israel.

