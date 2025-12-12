O.Próximo.- AMP.- Ascienden a once los muertos por el frío y las lluvias causadas por una tormenta polar en Gaza

Un niño palestino permanece afuera durante la lluvia en el barrio de Zeitún, en el sureste de la ciudad de Gaza - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto y varias han resultado heridas a consecuencia del frío y las lluvias derivadas de una tormenta polar que afecta a la Franja de Gaza y que ha provocado el derrumbe de viviendas y daños a decenas de tiendas de campaña utilizadas por los desplazados a causa de la ofensiva militar de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

La mayoría de las víctimas mortales --cinco-- se concentran en el barrio de Bir al Naja, en la ciudad de Beit Lahia, donde se ha derrumbado una casa, mientras que al menos dos han perecido por la caída de un muro en el barrio de Al Rimal.

A estas hay que sumar las muertes provocadas por las bajas temperaturas, especialmente en el campo de Al Shati, donde también se han producido derrumbes y han muerto dos personas. Además, un niño ha muerto debido a las temperaturas extremas en la ciudad de Gaza, según informaciones de la agencia palestina de noticias WAFA.

El jueves, un bebé de ocho meses murió por las bajas temperaturas en Jan Yunis, según informaciones del diario 'Filastin', que apuntaban a que la tienda de su familia había sufrido daños a causa de las lluvias.

Las precipitaciones han provocado el derrumbe de otros edificios en la misma localidad y numerosas personas han tenido que ser evacuadas de tiendas de campañas inundadas por la tormenta.

La situación ha llevado al Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica, a advertir del riesgo de propagación de enfermedades, especialmente en el caso de problemas respiratorios entre niños, ancianos y enfermos.

Desde la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) han lamentado que las condiciones de vida en Gaza "han empeorado debido a las fuertes lluvias y a las difíciles circunstancias derivadas del genocidio israelí que continúa durante los últimos dos años".

"Las tormentas invernales inundan las calles y sumergen tiendas de campaña temporales en zonas superpobladas e insalubres. Las calles inundadas y los campamentos húmedos agravan las ya de por sí precarias condiciones de vida, por lo que advertimos que los entornos fríos, húmedos e insalubres aumentan considerablemente el riesgo de enfermedades e infecciones", ha indicado la agencia en un comunicado.

En este sentido, han solicitado asistencia para la población gazatí, para "evitar su sufrimiento". "Contar con ayuda permitirá ofrecer un refugio adecuado y servicios médicos de vital importancia. Este apoyo ayudará a las familias a afrontar el invierno de forma segura y digna", ha zanjado.