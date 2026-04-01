O.Próximo.- AMP.- Atacado un buque cisterna por dos proyectiles de origen desconocido frente a las costas de Qatar

Ubicación aproximada del lugar donde la embarcación ha sido atacada, al norte de Doha (Qatar) - EUROPA PRESS
MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades marítimas de Reino Unido han alertado este miércoles de que un buque cisterna ha sido alcanzado por dos proyectiles de origen, hasta el momento, desconocido, a unas 17 millas náuticas (unos 31,5 kilómetros) al norte de Ras Lafan, la localidad qatarí que acoge el destacado complejo de gas frente al golfo Pérsico atacado por Irán a mediados de marzo.
Concretamente, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha notificado "un incidente" acaecido "a 17 millas náuticas al norte de Ras Lafan, en Qatar", cuando ha sido alcanzado "el costado de babor" provocando daños en el casco por encima de la línea de flotación.
Al hilo, tras haber informado apenas de un proyectil, el órgano militar británico ha confirmado que "el buque ha sido alcanzado por dos proyectiles". "Uno ha provocado un incendio que ya ha sido extinguido. El otro permanece sin explotar en la sala de máquinas del buque y está siendo investigado por las autoridades competentes", ha señalado el UKMTO, que ha subrayado que "no puede confirmar el origen de los proyectiles y continúa investigando".
Según las informaciones citadas por el referido centro de operaciones, la tripulación se encuentra a salvo y no se ha producido "ningún impacto medioambiental" por cuenta del ataque.
Este suceso ocurre en plena escalada bélica en la región, derivada de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las subsiguientes represalias adoptadas por Teherán ante esos ataques en la zona. Las hostilidades han afectado también al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, situado entre Omán e Irán, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo.