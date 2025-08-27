Aumentan a unos 315 los muertos por hambre en Gaza, incluidos 10 en un día, en plena ofensiva de Israel

Las autoridades de la Franja alerta de que la situación "segará más vidas" si no se fuerza a Israel a reabrir los pasos fronterizos

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 315 palestinos han muerto de hambre en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, según han denunciado este miércoles las autoridades del enclave, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que han cifrado en diez los fallecidos por desnutrición durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que entre los diez muertos de hambre durante el último día figuran dos niños, antes de elevar a 313 los fallecidos por desnutrición en la Franja, incluidos 119 menores de edad, en medio del ahondamiento de la crisis humanitaria en el territorio costero por la ofensiva israelí y sus restricciones a la entrega de ayuda humanitaria.

En este contexto, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes ha acusado a Israel de "generar una hambruna" y ha recalcado que "la escasez de ayuda supera el 86 por ciento, con más del 95 por ciento de la población de Gaza sin recibir nada", algo que ha descrito como un "crimen sistemático" contra los palestinos.

Así, ha alertado de que esta situación "segará más vidas, especialmente entre los niños, los enfermos y los ancianos", al tiempo que ha recordado que "la ocupación mantiene el cierre de todos los pasos fronterizos y evita la entrada de 430 tipos de alimentos a la Franja de Gaza".

"Durante los últimos 30 días ha permitido únicamente la entrada del catorce por ciento de las necesidades", ha lamentado, antes de agregar que "la ocupación impide además la organización de operaciones de distribución de ayuda, se niega a apoyarlas e incluso facilita su robo", en un momento en el que "la población no tiene fuentes de ingresos o dinero para comprarla cuando está disponible en los mercados".

"La ocupación está organizando una hambruna deliberada que tiene como principal objetivo a los grupos más vulnerables", ha explicado, al tiempo que ha cargado contra las autoridades de Israel por "socavar el trabajo de las organizaciones internacionales y limitar claramente sus actividades humanitarias".

Por ello, ha hecho un nuevo llamamiento a los países extranjeros para que "adopten acciones inmediatas y presionen a la ocupación para que abra los pasos fronterizos y permita la entrada urgente y total de ayuda humanitaria para salvar la vida de los civiles", según un comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha cerca de 62.900 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave palestino y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria a la población.