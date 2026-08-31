O.Próximo.- AMP.- Aumentan a cinco los palestinos muertos en bombardeos de Israel contra el norte de la Franja de Gaza

Archivo - April 29, 2026, Palestine, Gaza: (INT) Funeral Held for Paramedic Killed in Northern Gaza Strip. April 29, 2026, Gaza, Palestine: People react as they attend the funeral of paramedic Ibrahim Saqr during funeral rites held at Al-Shifa Medical Com - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco palestinos han muerto este lunes a causa de nuevos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza (norte), a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, aceptada por las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, un primer ataque ha alcanzado a un grupo de personas en los alrededores de un parque público en el oeste de la ciudad, matando a dos personas y dejando numerosos heridos, un extremo confirmado por el diario palestino 'Filastin'.

Posteriormente, otros tres palestinos han muerto en un segundo ataque aéreo contra un vehículo en el barrio de Tel al Haua, en el suroeste de la ciudad de Gaza, tal y como han confirmado fuentes médicas del Hospital Al Shifa, sin que Israel se haya pronunciado por ahora sobre los bombardeos.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo lunes a 1.320 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave costero.

Asimismo, han resaltado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.456 muertos y 174.496 heridos, si bien ha remarcado que aún hay cadáveres entre los escombros y en zonas ocupadas por Israel.