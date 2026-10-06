MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco palestinos han muerto este martes a causa de nuevos ataques del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero, aceptada por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', un hombre ha muerto por un bombardeo de un dron cuando iba en bicicleta en un parque en la ciudad de Gaza, mientras que otro ha muerto en otro ataque contra Beit Lahia, ambas en el norte de la Franja, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

A ellos se suman otros dos hombres que han fallecido en ataques contra zonas del oeste de la ciudad de Gaza y del oeste de Jan Yunis, situada esta última en el sur de la Franja de Gaza. La quinta víctima contabilizada durante este martes es un hombre --residente de Jan Yunis-- que ha fallecido a causa de las heridas sufridas aunque se encontraba en Egipto, lugar al que había conseguido ser trasladado.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamás, ha advertido de que las "invenciones" de Israel sobre los hospitales del enclave palestino únicamente "allanan el camino para seguir atacando lo poco que queda del sistema sanitario en Gaza", por lo que ha reiterado su rechazado a las supuestas informaciones que apuntarían a la presencia de hombres armados en estas instalaciones, como viene señalando Israel.

Es por ello que ha negado de nuevo que se estén almacenando armas en los hospitales, que se encuentran ya en el "tercer año de aniquilación sistemática". Así, ha destacado que "la ocupación repite una y otra vez este tipo de acusaciones para justificar los ataques contra estas instalaciones y socavar sus capacidades restantes".

"Los continuos ataques han provocado la destrucción y la inhabilitación de la mayoría de los hospitales de la Franja de Gaza, así como la pérdida de capacidades sanitarias construidas a lo largo de décadas, todo ello mientras los centros operativos siguen atendiendo a heridos y enfermos en medio de una grave escasez de medicamentos y suministros médicos", ha aseverado.

Asimismo, ha subrayado que "los hospitales y centros médicos en funcionamiento albergan únicamente pacientes, heridos y personal médico y humanitario", al tiempo que ha aclarado que las puertas de estas instalaciones "han estado y siguen estando abiertas a organizaciones internacionales".

Desde el Ministerio han lamentado, además, que el "asedio de la Franja continúa, impidiendo la entrada de ayuda, medicamentos y suministros médicos y obstaculizando el traslado de miles de heridos y enfermos para recibir tratamiento fuera de Gaza".

Por eso, ha instado a la comunidad internacional, a la ONU y a las organizaciones de Derechos Humanos a intervenir con urgencia para detener la "maquinaria de destrucción israelí, brindar protección internacional directa al personal y a las instituciones sanitarias y poner fin a la política de desinformación que busca legitimar los ataques contra heridos y personal médico dentro de las instalaciones sanitarias".

Las autoridades de la Franja de Gaza elevaron el martes a 1.460 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 74.200 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.