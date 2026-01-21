Archivo - Palestinos junto a varios muertos por ataques ejecutados en diciembre de 2025 por el Ejército de Israel contra Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos once palestinos, entre ellos tres periodistas y un niño de diez años, han muerto este miércoles a causa de nuevos ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre a raíz del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha confirmado que "el número de personas que han llegado a los hospitales desde esta mañana hasta el momento es de once mártires y seis heridos como resultado de varios ataques de las fuerzas de ocupación" durante la jornada, según reza un comunicado publicado por la cartera ministerial en sus redes sociales.

Entre las víctimas mortales se encuentran tres periodistas vinculados al Comité de Ayuda egipcio que han muerto en un ataque contra su vehículo en la ciudad de Al Zahra, en el centro del enclave, mientras estaban trabajando en un campamento de refugiados en Netzarim.

Los informadores han sido identificados como Muhamad Salá Qashta, Abdul Rauf Samir Shaat y Anas Ghneim. El vehículo ha quedado completamente calcinado como consecuencia del bombardeo israelí.

Horas antes, fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' habían informado de la muerte de cinco personas que habían sido trasladadas al Hospital Mártires de Al Aqsa, antes de agregar que entre ellas está un niño identificado como Sarhan al Rajudi.

El Ejército de Israel no se ha pronunciado por ahora sobre el suceso, si bien ha manifestado que sus tropas mataron durante la madrugada de este mismo miércoles a "un terrorista" que "cruzó la 'línea amarilla'" en Gaza y "se acercó a los militares de una forma que suponía una amenaza inmediata".

"Inmediatamente después de identificarlo, las fuerzas eliminaron al terrorista para eliminar la amenaza", ha sostenido, al tiempo que ha reiterado que sus fuerzas están desplegadas en la 'línea amarilla' --a la que se replegaron en el marco del citado acuerdo-- y "seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata".

También ha indicado que las tropas israelíes han identificado "a varios sospechosos que operaban un dron asociado" a Hamás en el centro de Gaza, "en una zona que amenaza a las fuerzas". "Inmediatamente después de la identificación y en vista del riesgo que representaba el dron, han atacado a los sospechosos que lo operaban", ha concluido, sin dar más de talles al respecto.

CONDENAS DE HAMÁS Y YIHAD ISLÁMICA

Hamás ha sostenido que el ataque israelí contra un vehículo del Comité egipcio constituye "un claro crimen de guerra y una peligrosa escalada de flagrantes violaciones del acuerdo de alto el fuego", mientras que se trata de "una continuación de los ataques sistemáticos contra periodistas y trabajadores humanitarios en la Franja".

Por su parte, Yihad Islámica ha manifestado el mencionado ataque que se ha saldado con la vida de tres reporteros, "no son un mero 'error de campo', sino un mensaje político transmitido por la fuerza y una clara declaración de la negativa de la ocupación a avanzar a la segunda fase del acuerdo de alto el fuego".

"Estos ataques constituyen un flagrante ataque al papel de los mediadores y buscan intimidar a quienes supervisan las labores de rescate y reconstrucción, en un intento de socavar cualquier esfuerzo por establecer la estabilidad en Gaza", ha expresado.

Por último, la milicia palestina ha exigido a la comunidad internacional "y a las potencias influyentes" que asuman su "responsabilidad de frenar de inmediato esta agresión israelí, poner fin a estas reiteradas violaciones y obligar" a Israel a "cumplir con sus obligaciones en virtud" del acuerdo para el futuro del enclave "sin condiciones previas".

Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han denunciado hasta la fecha más de 466 muertos y 1.294 heridos desde el inicio del alto el fuego, mientras que la cifra total de víctimas de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 asciende a más de 71.551 muertos y 171.372 heridos.