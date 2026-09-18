O.Próximo.- AMP.- Aumentan a tres los palestinos muertos en nuevos ataques de Israel en Gaza pese al alto el fuego

September 17, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinians live inside damaged residential towers and in tents nearby in the northern Gaza Strip on September 17, 2026, amid fears that buildings damaged during the war could collapse. At - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres palestinos han muerto este viernes a causa de varios ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra varios puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta presentada por Estados Unidos para el futuro del territorio costero.

En un primer ataque, un hombre identificado como Karam Musad al Masaraa ha sido muerto a causa de un bombardeo lanzado contra el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

Posteriormente, un hombre ha muerto en un segundo ataque contra una motocicleta en la ciudad de Gaza (norte), un ataque que ha dejado un niño en estado crítico, mientras que otro palestino ha muerto posteriormente en otro bombardeo al sur de esta misma ciudad, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), elevaron el jueves a cerca de 1.390 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada en vigor del alto el fuego, mientras que más de 73.800 han muerto desde el inicio de la ofensiva lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.