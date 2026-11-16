Australia, Canadá, Italia y Reino Unido exigen a Israel dejar entrar 150.000 tiendas de campaña en Gaza

November 7, 2026, Gaza City, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians go about their daily lives near their tents after they were flooded by rainwater and runoff in a camp west of Gaza City, on November 8, 2026. Families are struggling to - Bilal Osama / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Exteriores de Australia, Canadá, Italia y Reino Unido han instado este lunes al Gobierno de Israel a poner fin de inmediato a los bloqueos fronterizos y permitir el acceso "rápido y sin trabas" de la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, denunciando que 150.000 tiendas de campaña y suministros vitales permanecen retenidos en la frontera pese al agravamiento de la crisis con la llegada del invierno.

En un comunicado conjunto difundido por sus respectivas carteras diplomáticas, los cuatro países han advertido de que la situación sobre el terreno en el enclave palestino es "crítica" y se ha visto agravada por las recientes inundaciones provocadas por "la primera tormenta del invierno".

"La población de Gaza necesita desesperadamente refugio y asistencia humanitaria. Sin embargo, 150.000 tiendas de campaña y otros suministros vitales están retenidos en la frontera y se impide su entrada en Gaza", han lamentado los titulares de Exteriores, subrayando que esta situación es "totalmente reversible" si se actúa antes de que el invierno se instale por completo.

Por ello, los cuatro gobiernos han exigido a las autoridades israelíes que abran los pasos fronterizos, autoricen el ingreso de los refugios y permitan la entrada de artículos de doble uso necesarios para las operaciones humanitarias y la recuperación temprana "antes de que sea demasiado tarde". Asimismo, han apelado a todas las partes a aplicar el Plan Integral para Gaza, respetando el alto el fuego y sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional Humanitario.

El llamamiento de las cuatro potencias coincide con la alerta lanzada este sábado por el Equipo Humanitario (HCT) de la ONU para el Territorio Palestino Ocupado, que atribuyó las muertes y la destrucción de miles de refugios tras las últimas lluvias tanto al temporal como a las decisiones políticas que dificultan la respuesta humanitaria.

Según detalló Naciones Unidas, la mayor parte de esas más de 150.000 tiendas adquiridas por Estados miembro y socios humanitarios se encuentran bloqueadas en la localidad egipcia de Al Arish, a unos 50 kilómetros del sur de Gaza, debido a los estrictos controles de aprobación y la limitada capacidad de los cruces, mientras el organismo internacional recuerda a Israel su obligación como potencia ocupante de garantizar las necesidades básicas de la población.

EL NRC LAMENTA QUE "SE HAYA NORMALIZADO EL SUFRIMIENTO"

En este contexto, el secretario general de la organización no gubernamental Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), Jan Egeland, ha lamentado este lunes que "el mundo ha normalizado el sufrimiento de los palestinos en Gaza y el hecho de que toda una población dependa de la ayuda". "Israel sigue llevando a cabo bombardeos y asesinatos diarios bajo la cobertura de un alto el fuego y bloquea la ayuda vital a una población que la necesidad de forma desesperada", ha criticado.

"Como trabajadores humanitarios, pedimos constantemente lo mínimo indispensable en cuanto a ayuda. Sin embargo, el mundo exterior parece haber aceptado que Israel no permitirá la entrega de lo que realmente se necesita", ha dicho, al tiempo que ha argumentado que "el incumplimiento, por ambas partes, de los aspectos militares y políticos del acuerdo de alto el fuego mediado por Estados Unidos no puede justificar, de ninguna manera, el flagrante incumplimiento por parte de Israel, la potencia ocupante, de sus obligaciones según el Derecho Internacional".

Egeland ha hecho hincapié en que las restricciones israelíes impide la entrada en la Franja de "materiales básicos para el refugio" y ha incidido en que es necesario "cemento, varillas de acero y chapas metálicas" para construir alojamientos que "puedan proteger a la población del calor estival y de las tormentas invernales de Gaza". "En cambio, nos vemos obligados a suplicar incluso por tiendas de campaña, que ofrecen un aislamiento mínimo, brindan escasa protección frente a las inundaciones y se desgarran o salen volando con facilidad ante vientos fuertes, lo que obliga a reemplazarlas cada seis meses", ha explicado.

"Deberíamos exigir soluciones de calefacción adecuadas para mantener a las familias calientes durante el invierno. En su lugar, rogamos por mantas. Deberíamos exigir vidrio para reponer las ventanas destrozadas de los edificios que aún siguen en pie. En cambio, nos conformamos con láminas de plástico para cubrir los enormes huecos", ha enumerado, según un comunicado publicado por el NRC.

Además, Egeland ha denunciado que las tropas israelíes "han seguido avanzando más allá" de la 'línea amarilla'", a la que se replegaron tras el citado acuerdo y que cubría algo más del 50% del enclave, "confinando 'de facto' a la población en solo el 35% de su territorio, gran parte del cual es propenso a inundaciones".

"En lugar de exigir que se permita a la gente regresar a sus barrios, pedimos maquinaria pesada para excavar canales y desviar el agua de las inundaciones en los lugares de desplazamiento, que se encuentran totalmente hacinados. Pero nos vemos obligados a conformarnos con sacos de arena, que ni siquiera ofrecen el mínimo indispensable de protección", ha puntualizado.

EGELAND RECLAMA A ISRAEL QUE CUMPLA CON EL DERECHO INTERNACIONAL

A ello se suma que "Israel cortó el suministro eléctrico a Gaza hace más de tres años", según el secretario general de la ONG, que ha resaltado que "se debería exigir la restauración de las líneas eléctricas", pero que en su lugar "se suplica para obtener permiso para introducir paneles solares, generadores y aceite para motores, cuyo precio ha aumentado un 20.000%".

Por otra parte, ha destacado que los niños gazatíes "están privados de su educación" por los daños en las escuelas y el hecho de que sigan funcionando como refugios para desplazados. "El mundo ha aceptado que Israel difame y margine a organizaciones de ayuda humanitaria respetadas y con gran experiencia. Como trabajadores humanitarios, nos vemos obligados a buscar soluciones alternativas simplemente para poder continuar con nuestra labor de salvar vidas", ha argüido.

"Nos hemos acostumbrado a que, cada invierno, mueran niños por la exposición a la intemperie o por ahogamiento; a que personas pierdan la vida cuando se derrumban edificios, cuando las dunas de arena sepultan sus refugios o cuando se propagan incendios en las tiendas de campaña mientras las familias intentan cocinar o calentarse", ha lamentado, antes de incidir en que "el sufrimiento de los 2,1 millones de habitantes de Gaza no es inevitable".

"El mundo debe dejar de aceptarlo. Los palestinos deberían tener la oportunidad de recuperarse, reconstruir sus vidas y trabajar por un futuro mejor", ha defendido Egeland, quien ha puntualizado que "esto no será posible a menos que Israel cumpla con sus obligaciones conforme al Derecho Internacional", incluidas "abrir todos los pasos fronterizos, permitir la entrada de ayuda humanitaria y poner fin a su ocupación ilegal de territorio palestino".