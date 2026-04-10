O.Próximo.- AMP.- La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

Archivo - BEIJING, Aug. 15, 2025 -- This photo taken on Aug. 14, 2025 shows a view of the E1 area, a stretch of land east of Jerusalem between the city and the settlement of Ma'ale Adumim. Israel's far-right Finance Minister Bezalel Smotrich said Wedne - Europa Press/Contacto/Jamal Awad - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Palestina ha condenado este jueves la aprobación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania por parte de Israel, que no ha confirmado hasta el momento la medida, y ha pedido a Estados Unidos que actúe "de inmediato" para presionar al Ejecutivo israelí y termine con lo que ha tildo de "peligrosa escalada" contra el pueblo palestino.

"La Presidencia palestina ha condenado la aprobación por parte de las autoridades de ocupación israelíes de la construcción de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania, considerándola una peligrosa escalada y una violación flagrante del Derecho Internacional y de las resoluciones de la ONU", ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales, donde ha recordado que "toda" actividad de asentamiento en los Territorios Palestinos Ocupados "es ilegal".

El organismo ha advertido de que "esta peligrosa decisión supone un nuevo paso de Israel hacia la aplicación de planes de anexión, expansión y desplazamiento, cuyas consecuencias recaerán sobre el ultraderechista Gobierno israelí, que insiste en avivar los conflictos en la región y arrastrarla a un nuevo ciclo de violencia y escalada".

Así, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional en general y al Gobierno de Donald Trump en particular "para que intervenga de inmediato con el fin de detener estas peligrosas medidas unilaterales y presione a las autoridades de ocupación para que pongan fin a sus políticas de escalada y a las continuas violaciones contra el pueblo palestino y su territorio".

También se ha manifestado sobre esta cuestión el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), declarando que la medida "confirma una vez más los planes y los crímenes de la ocupación destinados a judaizar el territorio palestino, en aplicación de la política de anexión y de imposición de hechos consumados sobre el terreno, en el marco de una explotación descarada de la situación regional y de la distracción internacional".

"Afirmamos que este plan es nulo y sin efecto, no cambiará en nada la realidad sobre el terreno y no otorgará ninguna legitimidad a la ocupación. Nuestro pueblo palestino se mantiene firme en su tierra y aferrado a sus derechos nacionales, y el terrorismo y la barbarie del enemigo criminal no le disuadirán de hacer frente a las políticas de judaización y anexión y de frustrarlas", ha declarado en un comunicado difundido en 'Filastin' en el que pide a la comunidad internacional que "actúe con urgencia para detener al Gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu".

FIRME CONDENA DE JORDANIA

A las condenas se ha sumado Jordania, que ha afirmado que este paso de Israel supone "una violación flagrante del Derecho Internacional" que "socava la solución de dos Estados y el derecho del pueblo palestino a establecer su Estado independiente y soberano en las fronteras del 4 de junio de 1967, con su capital en la Jerusalén ocupada", en referencia a Jerusalén Este.

El portavoz del Ministerio de Exteriores jordano, Fuad al Mayali, ha mostrado el "rechazo absoluto" de Amán y su "firme condena" a "cualquier intento de Israel de imponer su control sobre la Cisjordania ocupada", así como a "todas las medidas israelíes destinadas a alterar la composición demográfica, el carácter y el estatus de la tierra palestina ocupada desde 1967, incluido Jerusalén Este".

En este línea, ha recordado que "Israel no tiene soberanía sobre las tierras palestinas ocupadas" y que "todas las medidas israelíes en Cisjordania son ilegítimas e ilegales", motivo por el que ha reclamado a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades legales y morales" y "obligue a Israel a detener sus medidas expansionistas" y "satisfaga los derechos legítimos del pueblo palestino a establecer su Estado independiente".

Estas declaraciones llegan horas después de que la Comisión contra el Muro y los Asentamientos y organizaciones de Derechos Humanos como Yesh Din y Peace Now revelaran que el gabinete de seguridad israelí aprobó la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania. La decisión habría sido adoptada en un encuentro celebrado hace dos semanas, según recoge el diario israelí 'The Times of Israel', que recuerda que las reuniones de este organismo son confidenciales y que el Ejecutivo no ha confirmado hasta el momento tal anuncio.

La medida elevaría a 103 el número total de asentamientos construidos o legalizados desde que el actual Gobierno asumiera sus funciones en diciembre de 2022, una cifra bastante lejos de los seis aprobados por las autoridades en los 30 años anteriores, apunta el citado diario.

El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel hace diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a la ley, a pesar de las críticas internacionales y los pronunciamientos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en este sentido.