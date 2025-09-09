La Autoridad Palestina condena el "brutal" bombardeo de Israel contra la capital de Qatar

Archivo - Imagen de archivo de la sede de la Autoridad Palestina en Ramala. - Ulrich Steinkohl/dpa - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha condenado el "brutal" bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra la capital de Qatar, Doha, en el que ve una "flagrante violación del Derecho Internacional" y un nuevo riesgo para la seguridad y la estabilidad de toda la región.

Abbas ha llamado al cese "inmediato" de esta escalada, en un comunicado recogido por la agencia palestina Wafa en el que ha abogado en última instancia por una "paz justa y completa" para resolver las históricas reivindicaciones de los palestinos.

En esta línea, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha denunciado la violación de la soberanía del "hermano" Estado de Qatar y ha trasladado su "solidaridad" con autoridades y ciudadanos qataríes, en otra nota en la que ha exhortado a la comunidad internacional a "asumir sus responsabilidades" y presionar a Israel para que cese sus ataques.

Fuentes de Hamás citadas por la cadena de televisión qatarí Al Yazira han indicado que el objetivo del ataque habría sido la delegación negociadora del grupo islamista palestino, que estaba celebrando una reunión para discutir la última propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para un alto el fuego en la Franja de Gaza, unas conversaciones en las que Qatar ejerce de mediador.