Archivo - September 25, 2024, Saint Petersburg, Russia: The national flag of the Kingdom of Bahrain, fluttering in the wind on a flagpole in Saint Petersburg, Russia. - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Bahréin han emitido en la madrugada de este miércoles hasta dos alertas a sus ciudadanos ante posibles amenazas que han dado por finalizadas menos de una hora después de lanzar los respectivos mensajes, si bien han llamado a la población a "actuar con cautela" pese a no precisar la naturaleza del peligro, tras los últimos ataques lanzados por Irán contra activos militares de Estados Unidos en territorio bahreiní.

"Se ha emitido una alerta ante una posible amenaza. Se insta a los ciudadanos y residentes a mantener la calma, dirigirse al lugar seguro más cercano y evitar el uso de las vías principales", ha indicado el Ministerio de Interior de Bahréin para poco después declarar "el fin de la amenaza".

Pese a este último mensaje, la cartera ha subrayado que, "no obstante, se mantienen vigentes las medidas de precaución", instando a sus residentes a "actuar con cautela, adoptar todas las precauciones necesarias y seguir las orientaciones y actualizaciones únicamente a través de los canales oficiales".

Sin embargo, menos de una hora después, el Ministerio ha vuelto a lanzar un mensaje de alarma para, 20 minutos después, volver a anunciar el fin de la nueva amenaza.

Poco más tarde, Interior ha informado de que "la Defensa Civil ha evacuado un edificio de varias plantas en el Zoco Waqif", un mercado tradicional en la capital bahreiní, Manama, "como medida de precaución" ante un incendio que se había producido en el mismo y que ya ha sido extinguido sin que se hayan registrado heridos. "Se están llevando a cabo investigaciones para determinar la causa del incendio", ha indicado la cartera, sin vincular lo sucedido a las alertas emitidas durante la madrugada.

Estas nuevas alertas ha llegado después de que, en las últimas 24 horas, Irán haya reivindicado un nuevo ataque contra un "sistema de radar" del Ejército de Estados Unidos en Bahréin y, horas después, las fuerzas estadounidenses hayan asegurado haber interceptado drones lanzados por la República Islámica contra instalaciones militares.

Las fuerzas iraníes han lanzado en los últimos días varios ataques contra objetivos estadounidenses en Bahréin en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra Irán y sus actividades militares en la zona, en el marco del conflicto abierto a finales de febrero en Oriente Próximo por la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Además, la inestabilidad regional también ha afectado a Kuwait, donde, a última hora de este martes, las Fuerzas Armadas kuwaitíes han anunciado que sus sistemas de defensa antiaérea están repeliendo ataques con "drones hostiles" sobre su territorio, sin que por el momento haya informaciones sobre posibles víctimas o daños materiales ni se haya señalado la autoría de los lanzamientos.

CONDENA DEL CONSEJO DE COOPERACIÓN DEL GOLFO

Por su parte, el Consejo de Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) ha condenado "en los términos más enérgicos" y a través de su secretario general, Hasem Mohamed Albudaiwi, los "reiterados y continuos ataques alevosos por parte de Irán contra el Reino de Bahréin". "Esta persistencia en la agresión refleja la intención constante de Irán de socavar la seguridad y la estabilidad de la región", ha denunciado.

Asimismo, Albudaiwi ha instado a "la comunidad internacional y, en particular, al consejo de Seguridad" de Naciones Unidas a "asumir sus responsabilidades, aplicar las resoluciones pertinentes y adoptar medidas firmes y eficaces para poner fin a estos ataques y evitar que vuelvan a producirse".

"Los Estados del CCG permanecen unidos junto al Reino de Bahréin, respaldando todas las medidas que este adopte para proteger su seguridad y defender su soberanía", ha espetado el secretario general antes de concluir recalcando que "cualquier ataque" contra Bahréin "constituye una vulneración de la seguridad de todos los Estados miembros" del bloque.