Las autoridades de Gaza acusan a Israel de "estrangular el sistema de salud" tras destruir un hospital

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza han acusado este viernes a Israel de "estrangular el sistema de salud" tras la destrucción del Hospital de la Amistad Turco-Palestina, situado en la ciudad de Gaza (norte), después de que las tropas israelíes procedieran a la voladura de las instalaciones en el marco de la reactivación el martes de su ofensiva contra el enclave.

El Ministerio de sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que "este crimen es un intento de estrangular aún más el sistema de salud, ya exhausto y atacado a lo largo de meses de agresión" por parte de las fuerzas del Ejército de Israel.

Así, ha especificado que durante periodo del alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero había trabajado para "rehabilitar el hospital" e "incrementar su capacidad de tratar a heridos, después de que la mayoría de los hospitales en la ciudad de Gaza y el norte (de la Franja) quedaran fuera de servicio".

"La ocupación no sólo ha cerrado los pasos fronterizos para evacuar a pacientes y heridos de Gaza, reduciendo sus oportunidades de recibir tratamiento, sino que también impide que reciban medicinas, impiden la entrada de hospitales de campaña y siguen destruyendo y atacando hospitales", ha criticado.

Además, ha recordado que el hospital fue construido y equipado por el Gobierno de Turquía, siendo el único en Gaza con capacidad para tratar a pacientes de cáncer antes del inicio de la ofensiva. "Pedimos a las partes que permitan la entrada a Gaza de hospitales de campaña y suministros médicos de emergencia", ha zanjado.

El comunicado ha sido publicado poco después de que circulara en redes sociales un vídeo en que se ve la voladura del hospital, que previamente había usado como base militar antes de su retirada de la zona tras la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego alcanzado en enero con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

TURQUÍA CONDENA LOS HECHOS

Horas más tarde, el Ministerio de Exteriores turco ha emitido un comunicado en el que ha condenado la destrucción del hospital, "construido por Turquía y operado por las autoridades locales como instalaciones para el tratamiento de cáncer".

"El ataque deliberado contra un hospital que presta servicios sanitarios a la población civil de Gaza forma parte de la política de Israel destinada a hacer de Gaza un lugar inhabitable y a desplazar por la fuerza al pueblo palestino", han denunciado.

Así las cosas, la diplomacia turca ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para tomar "medidas concretas contra los ataques ilegales y el terrorismo de Estado sistemático de Israel", a la par que los responsables rinden cuentas.

El Ejército de Israel ha confirmado los hechos y ha asegurado que "el edificio atacado no ha sido utilizado como hospital durante más de un año", según han destacado fuentes a 'The Times of Israel'.

Asimismo, el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), dependiente del Ministerio de Defensa israelí, ha indicado que Hamás "explotó un lugar en el norte de Gaza que servía previamente como el 'hospital turco' para dirigir y llevar a cabo ataques contra las tropas israelíes e Israel".

"Las FDI operaron en respuesta para desmantelar la infraestructura terrorista", ha manifestado en su cuenta en la red social X, sin especificar si se refiere a la voladura de las instalaciones. Turquía no se ha pronunciado por ahora sobre estas informaciones.

El Gobierno de Israel ordenó el martes al Ejército que adoptara "medidas enérgicas" contra Hamás después de el grupo palestino haya "rechazado todas las ofertas" de los mediadores en el marco del acuerdo de alto el fuego y ante sus supuestos preparativos para lanzar ataques, si bien el grupo ha negado que estuviera planificando asaltos y ha afirmado incluso que había llegado a aceptar el plan presentado por Witkoff.

La propuesta de Estados Unidos, que ha aceptado la postura de Israel de extender la primera fase del acuerdo, contemplaba una prórroga de esta etapa durante varias semanas a cambio de la liberación de cinco rehenes, si bien postura negociadora de Hamás llevó a Israel a cortar la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y cortar el suministro eléctrico, en medio de advertencias de las autoridades estadounidenses sobre una posible respuesta militar.

Hamás ha insistido en ceñirse a los términos originales del acuerdo, que debió entrar hace semanas en su segunda fase, incluida la retirada de militares israelíes de Gaza y un alto el fuego definitivo a cambio de la liberación del resto de rehenes que siguen con vida, si bien Israel ha dado marcha atrás y ha insistido en la necesidad de acabar con el grupo, negándose a iniciar los contactos para esta segunda etapa, lo que llevó a Witkoff a presentar propuestas de compromiso para intentar solucionar las diferencias entre las partes derivadas de la negativa israelí a continuar con la aplicación del alto el fuego.