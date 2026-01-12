Las autoridades de Gaza denuncian seis niños muertos por "frío extremo" desde el inicio del invierno

January 11, 2026, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory: Palestinian Sahar Mahmoud al-Talouli, 43, whose left hand was injured and disfigured by Israeli shelling, sits inside a tent in al-Bureij refugee camp in the central Gaza Strip after being rep - Europa Press/Contacto/Moiz Salhi

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a seis los muertos a causa de las bajas temperaturas desde el inicio del invierno, incluido el fallecimiento de dos niños --incluido un bebé-- durante las últimas 24 horas.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que "la muerte de un bebé de siete días y un niño de cuatro años a causa del frío extremo eleva a seis el total de niños muertos de frío desde el inicio del invierno", después de que las autoridades gazatíes alertaran de las "consecuencias catastróficas" del impacto previsto de las próximas tormentas en el enclave, sumido en una enorme crisis humanitaria a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Así, la cartera ha afirmado que hasta el momento se han confirmado 71.419 muertos y 171.318 desde el inicio de la ofensiva de Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos 442 muertos y 1.240 heridos desde el 10 de octubre de 2025, fecha en la que entró en vigor el último alto el fuego, momento desde el que se han recuperado además 697 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes.

La oficina de prensa de las autoridades gazatíes había señalado en un comunicado publicado en las últimas horas que "el balance de muertos por el frío extremo en los campamentos de desplazados ha aumentado a 21 desde el inicio del genocidio", incluidos 18 niños --una cifra que no incluye los dos últimos fallecidos--, antes de alertar de la situación "en medio del genocidio y el cerco asfixiante" por parte de Israel.

Así, subrayó que los ataques israelíes "causaron una destrucción generalizada de viviendas e infraestructuras, así como el desplazamiento forzoso de más de 1,5 millones de palestinos a campamentos que carecen de medios para cubrir las necesidades más básicas para la vida humana". Además, manifestó que la cifra de muertos es "un indicador peligroso de la escala del desastre humanitario que amenaza la vida de los grupos más vulnerables".

Las autoridades de Gaza achacaron la gravedad de la situación al "bloqueo" de Israel a la entrada de ayuda y advirtieron del impacto que tendrán las próximas tormentas, que traerán consigo nuevas bajadas de las temperaturas, algo que "amenaza con elevar el número de víctimas, especialmente entre los niños, los enfermos y los ancianos".

"Hacemos a la ocupación israelí directamente responsable de estos crímenes y sus mortíferas consecuencias, ya que son una extensión de su política para matar lentamente, propagar el hambre y causar desplazamiento", dijeron, antes de pedir a la comunidad internacional que adopte "acciones urgentes" para "dar refugios seguros, permitir la entrada sin restricciones de calefactores y suministros y salvar vidas antes de que sea demasiado tarde".