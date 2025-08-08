O.Próximo.- AMP.- Las autoridades de Gaza elevan a más de 200 los muertos por hambre en Gaza

Cifran en 61.330 las víctimas mortales y 152.359 los heridos por la ofensiva israelí sobre el enclave

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este viernes a más de 200 los muertos por hambre tras sumar cuatro nuevas muertes por este motivo en las últimas 24 horas en el enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado publicado en la red social Facebook que un total de 201 personas, entre ellas 98 niños, han muerto por hambre en el marco de la ofensiva israelí desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, que se saldaron con 1.200 muertos y cerca de 250 rehenes.

Más tarde, han cifrado en 61.330 los muertos y 152.359 las personas heridas por la ofensiva tras sumar 72 nuevas víctimas mortales, así como 314 nuevos heridos en las últimas 24 horas, según un nuevo comunicado de dicha cartera ministerial.

Las autoridades gazatíes también han informado de que desde que Israel rompió el alto el fuego pactado en enero con Hamás y relanzó la ofensiva el pasado 18 de marzo han muerto un total de 9.824 personas y otras 40.318 han resultado heridas.

Por otro lado, han situado el número de muertos y heridos en las colas para recibir ayuda humanitaria en distintos puntos del enclave palestino en 1.772 y 12.249, respectivamente, tras registrarse 16 víctimas mortales y 250 personas heridas en las últimas horas.

El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA), Philippe Lazzarini, se ha hecho eco este mismo viernes del último informe de Médicos sin Fronteras (MSF) sobre la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), a quien acusa de convertir sus centros en "laboratorios de crueldad".

"Estas crueles escenas distópicas (sobre las colas de la ayuda) son la nueva norma en Gaza, donde las personas han sido devaluadas y deshumanizadas. Desde la creación de la GHF, casi 1.400 personas han muerto mientras buscaban desesperadamente comida", ha denunciado.

En este sentido, ha señalado que "la hambruna se está propagando" en la Franja de Gaza "y matando silenciosamente a demasiados niños". "Es hora de recuperar nuestra brújula moral y nuestra humanidad. Hay que levantar el asedio y restablecer plenamente una respuesta humanitaria sin trabas, segura y digna bajo la coordinación de la ONU, incluyendo la UNRWA", ha zanjado.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado durante la jornada que sus equipos sanitarios desplegados en Rafá, en el sur de Gaza, han atendido a más de 4.500 pacientes heridos por bala desde el pasado 27 de mayo mientras intentaban obtener ayuda humanitaria en centros de distribución del enclave palestino.