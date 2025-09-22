El brazo armado de Hamás difunde un segundo vídeo del rehén israelí Alon Ohel, secuestrado en Gaza

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), las Brigadas Ezeldín al Qasam, ha difundido este lunes un segundo vídeo del rehén israelí Alon Ohel, secuestrado en la Franja de Gaza desde los ataques de las milicias palestinas el 7 de octubre de 2023.

Ohel, vestido con una camiseta negra en lo que parece ser el interior de una vivienda ubicada en el enclave palestino, insta a la población a presionar al Gobierno liderado por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para asegurar su regreso a casa, según el vídeo difundido por 'Filastin', diario afín a Hamás.

Los padres de Ohel, Irit y Kobi Ohel, han reaccionado a la publicación, han asegurado que toda la familia está "conmocionada" y han emplazado a Netanyahu a salvar la vida de los rehenes y "no romper el corazón de la nación de Israel" en vísperas del Año Nuevo judío o Rosh Hashaná, informa el diario israelí 'The Times of Israel'.

También han pedido al Gobierno que cese la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y cualquier contacto con Hamás hasta que el rehén sea atendido por un oftalmólogo.

"Las vidas de estos jóvenes judíos, ciudadanos israelíes, están en manos del primer ministro y del Consejo de Ministros", han argüido. Además, han advertido de que "es evidente que Alon está perdiendo visión en su ojo derecho y está delgado y asustado".

El Foro de Familiares de Rehenes y Desaparecidos ha instado a que no se publiquen fotografías ni partes del vídeo a petición de la familia. La difusión de la grabación por parte de la milicia palestina se produce en vísperas del Año Nuevo Judío.

El brazo armado de Hamás ya publicó a principios de septiembre otro vídeo de Ohel junto a Guy Gilboa-Dalal en el interior de un vehículo en la ciudad de Gaza, una grabación titulada 'El tiempo se acaba' en la que uno de ellos aseguraba llevar 22 meses bajo cautiverio.

La familia de Ohel recibió en febrero una prueba de vida. Su madre denunció que varios rehenes le habían visto encadenado en uno de los túneles de Hamás y visiblemente delgado por la falta de comida. Además, tenía varias heridas sin tratar, incluyendo una por metralla en el ojo.

Alon huyó durante la masacre perpetrada por las milicias palestinas en el festival de música Nova al asentamiento de Reim, donde se escondió en un refugio junto con el fallecido Hersh Goldberg-Polin, de nacionalidad israelí-estadounidense --cuyo cuerpo fue recuperado por el Ejército-- y Or Levy, que fue liberado en virtud del acuerdo de febrero de 2023.

El joven, que tenía 22 años en el momento del secuestro, fue tomado como rehén después de que los milicianos de Hamás lanzaran granadas en el interior del refugio, causando la muerte de un gran número de personas.