O.Próximo.- AMP.- La cadena CNN denuncia agresiones de militares israelíes a su equipo de reporteros en Cisjordania

Archivo - October 5, 2025, Nablus, West Bank, Palestinian Territory: Israeli army soldiers walk along a street during a military operation in a neighbourhood of Nablus in the occupied West Bank on October 5, 2025. Violence in the West Bank has soared sinc - Europa Press/Contacto/Mohammed Nasser - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena estadounidense CNN ha denunciado que un equipo de sus reporteros ha sido agredido y detenido ilegalmente durante dos horas por un grupo de militares israelíes que ha reconocido abiertamente ante las cámaras que colaboran activamente con los colonos que llevan semanas acelerando sus ataques contra comunidades palestinas en Cisjordania.

El Ejército israelí ha prometido una investigación inmediata sobre el incidente denunciado por el corresponsal de la cadena en Jerusalén, Jeremy Diamond, en sus redes sociales a última hora de este pasado viernes, acompañado de un vídeo de lo sucedido mientras cubrían las consecuencias de un asalto de colonos en la localidad de Tayasir, donde los agresores han terminado instalado un asentamiento considerado ilegal incluso por la propia ley israelí.

Mientras grababan imágenes de la localidad, y según exhibe el vídeo que acompañaba a la denuncia del corresponsal, un grupo de militares israelíes se aproxima al equipo y procede a detener a los periodistas. Diamond ha asegurado también que los militares agredieron y estrangularon al fotorreportero Cyril Teophilos, también de CNN.

Durante las dos horas que permanecieron detenidos, las cámaras del equipo grabaron declaraciones de los militares israelíes en las que éstos reconocían abiertamente que estaban actuando fuera de la legalidad. "Toda Cisjordania es nuestra, no solo nuestra, de los judíos también", declara un militar que conocía al colono israelí Yehudah Sherman, muerto la semana pasada, atropellado por un conductor palestino en un incidente que el Ejército investiga como un "ataque terrorista".

"Si los palestinos hubieran matado a tu hermano y el Estado (israelí) no hace nada al respecto, ¿que harías tú?", pregunta un militar. Al término del vídeo, otro reconoce que el asentamiento "pronto será legal". "¿Con tu ayuda?", pregunta el periodista de CNN. "Por supuesto", responde el militar.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la semana pasada que más de 36.000 palestinos se han visto obligados a desplazarse en tan solo un año por la creciente violencia ejercida por las fuerzas de seguridad y los colonos israelíes en Cisjordania, lo que aumenta el temor a que se produzca una "limpieza étnica" en la zona.

El portavoz del Ejército israelí Nadav Shoshani ha publicado una disculpa pública, repudiado las actuaciones de los militares y asegurado que las Fuerzas de Defensa de Israel investigarán lo ocurrido.

"La conducta y las declaraciones de los soldados en este incidente no representan a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), contravienen lo que se espera de los soldados de las FDI y serán investigadas", ha indicado.

"Tras recibir el informe del incidente, actuamos en tiempo real para resolver el problema lo antes posible. Me disculpé en privado y lo repito: esto no debería haber sucedido. Nuestro trabajo es mantener el orden público, y entre otras cosas, garantizar la libertad de prensa", ha añadido.

Más tarde, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha ordenado que se presenten "lo antes posible" las conclusiones de la investigación sobre lo ocurrido en Tayasir y "recomendaciones operativas", según un comunicado militar.