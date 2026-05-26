O.Próximo.- AMP.- Canadá pide una investigación "independiente" sobre el "inaceptable" trato de Israel a activistas

May 25, 2026, Orleans, On, Canada: Prime Minister Mark Carney talks to reporters as he takes part in an event at a new housing development in Orleans, Ont., on Monday, May 25, 2026. - Europa Press/Contacto/Sean Kilpatrick

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha tildado de "inaceptable" el trato del Ejército israelí a los activistas de la flotilla interceptada por Israel en aguas internacionales del mar Mediterráneo cuando se dirigía a la Franja de Gaza, al tiempo que ha reclamado al presidente de Israel, Isaac Herzog, una investigación "independiente" de esos hechos difundidos en formato vídeo por el propio ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, a través de sus redes sociales.

Afeando así el "escandaloso" e "inaceptable" trato infligido a los civiles, incluidos ciudadanos canadienses, Carney ha pedido que se lleve a cabo una investigación "independiente" con relación a estos hechos, tras mantener una conversación con el presidente de Israel, según ha transmitido su oficina en un comunicado.

En esa conversación, el jerarca canadiense ha condenado "enérgicamente" las declaraciones de Ben Gvir y reivindicado la necesidad de "garantizar" la protección de "todos los civiles" y el respeto de la dignidad humana "en todo lugar y en todo momento".

A renglón seguido, el primer ministro norteamericano ha reiterado su apoyo "inquebrantable" a la solución negociada de dos Estados, esto es, un Estado de Palestina "independiente, viable y soberano" que "conviva en paz y seguridad" junto a Israel. También Carney ha reafirmado su respaldo a la seguridad israelí y a su derecho a defenderse de acuerdo con el Derecho Internacional.

Profundizando en las tensiones que sacuden a Oriente Próximo, Carney ha calificado de "imperativo" el calmar las tensiones en la región, así como el restablecimiento de un diálogo "auténtico" entre todas las partes, preservando la estabilidad de los corredores marítimos esenciales, particularmente el estrecho de Ormuz.

Por otra parte, el canadiense ha puesto el foco en la realidad de Gaza, afirmando que la situación humanitaria actual sigue siendo "catastrófica", por lo que ha pedido el restablecimiento "de inmediato" del acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria.

A ese respecto, el primer ministro canadiense ha reafirmado su oposición a la "expansión ilegal" de los asentamientos israelíes, a la violencia perpetrada por los colonos en Cisjordania y a los actos de violencia cometidos contra la población civil palestina.

Finalmente, ambas autoridades han elogiado los "renovados esfuerzos por impulsar el diálogo", a la par que ha mostrado su preocupación por el desplazamiento de civiles y por la crisis humanitaria.

Por su parte, la Presidencia israelí ha confirmado en un comunicado que ambos líderes "intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en la región" y que Herzog "condenó a la flotilla pro Hamás, que buscaba socavar la resolución 2803", en referencia al texto aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en respaldo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de Gaza.

"Reiteré la importancia de aplicar la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU en Gaza, incluyendo la condición fundamental de que Hamás sea desarmado y se establezca un nuevo gobierno en Gaza", ha dicho Herzog tras la conversación con el primer ministro canadiense.

"En nuestra conversación, coincidimos en que Israel tiene derecho a defenderse. Reiteré que Israel actúa para proteger a nuestro pueblo de la amenaza terrorista de Irán y sus grupos terroristas afines en la región, incluido Hezbolá en Líbano", ha dicho, según el citado comunicado.

Herzog ha mostrado además su "profunda alarma" ante Carney por "el aumento de la violencia antisemita en Canadá". "Pedí al primer ministro Carney y a su Gobierno que aborden el miedo y el sentimiento de abandono que sienten nuestras hermanas y hermanos en la comunidad judía de Canadá antes de que sea demasiado tarde", ha zanjado.