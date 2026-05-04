O.Próximo.-AMP.-La Coalición de la Flotilla de la Libertad denuncia "intentos de intercepción" israelíes cerca de Grecia

Barcos de la segunda expedición de la Global Sumud Flotilla, parte del Moll de la Fusta, a 12 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La delegación catalana de la Global Sumud Flotilla (GSF) integrada por 40 personas ha zarpado este domingo a - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Coalición de la Flotilla de la Libertad (CFL) ha denunciado este lunes "intentos de intercepción" por parte de buques que creen israelíes cuando se encuentran en aguas cercanas a Grecia con la intención de sumarse a la Flotilla Global Sumud (FGS) y poner rumbo a la Franja de Gaza. A bordo de los buques afectados viajan cuatro activistas españoles.

"La presencia de aeronaves militares fabricadas en Estados Unidos y de embarcaciones no identificadas sin señalización sugiere un esfuerzo coordinado para reprimir una misión humanitaria pacífica mediante el miedo y la fuerza", ha denunciado la FGS en un comunicado.

En concreto refiere "informes de campo alarmantes que confirman que la flota de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (CFL) (...) está siendo objeto de vigilancia militar activa e intimidación".

El grupo propalestino relata que a las 19.27 horas hora de Palestina (18.27 en la España peninsular) cuatro embarcaciones de la CFL de que un helicóptero militar sobrevolaba su posición. Más tarde, a las 21.53, observaron tres drones y una embarcación no identificada a distancia que apagó deliberadamente sus luces de navegación.

Asimismo, denuncian que datos de Marine Traffic confirman que un avión Lockheed Martin de Estados Unidos sobrevoló la flota poco antes de la última escalada.

La última información apunta a la presencia de embarcaciones no identificadas y luces blancas aproximándose a la flota de la CFL por la parte trasera.

MANIOBRAS TÁCTICAS PRELUDIO DE ABORDAJE

"La Global Sumud Flotilla expresa una profunda preocupación por la seguridad física de todos los participantes" y recuerda las denuncias de torturas y abusos contra activistas de la FGS tras el último asalto. "Crece el temor de que estas maniobras tácticas constituyan el preludio de nuevos secuestros ilegales", han advertido.

Mencionan además amenazas de muerte, privación sensorial y maltrato contra el hispano-sueco de origen palestino Saif Abukeshek y el brasileño Thiago de Ávila bajo custodia israelí.

La FGS apela en particular al Gobierno de Grecia para que garantice la seguridad de las embarcaciones civiles dentro de sus aguas territoriales, lo que "constituye una violación del Derecho del Mar y un acto de complicidad". "Exigimos que actúe de inmediato para proteger estas embarcaciones frente a interferencias militares extranjeras", ha señalado.

Asimismo, insta a la comunidad internacional a dar garantías de seguridad para todos los participantes en la iniciativa y pide que tanto Israel como los "Estados cómplices o participantes" rindan cuentas por estos "recientes crímenes de guerra", así como por "el genocidio en curso en Gaza y la limpieza étnica de Cisjordania".

"Este ataque coordinador contra la Freedom Flotilla Coalition y la Global Sumud Flotilla representa un intento desesperado de la ocupación israelí de mantener su bloqueo ilegal y genocida sobre Gaza. El mundo no puede permanecer impasible mientras embarcaciones civiles son perseguidas en aguas internacionales y regionales por helicópteros y drones, en continua violación del derecho internacional y humanitario", ha planteado.

Piden también la movilización de la ciudadanía para exigir a sus gobiernos que intervengan para "detener este acto de piratería y garantizar el paso seguro de la ayuda humanitaria y de los defensores de derechos humanos".

Fuerzas israelíes interceptaron el pasado miércoles, 29 de abril, a una serie de embarcaciones de la Flotilla Global Sumud cerca de Creta, Grecia, y posteriormente liberaron a los activistas salvo al hispano-sueco de origen palestino Saif Abukeshek y al brasileño Thiago de Ávila. Ambos habrían sufrido "torturas" y "abusos psicológicos" en la Cárcel de Shikma donde están internados. Ambos han entrado ya en su sexto día de huelga de hambre, iniciada en protesta por "su secuestro ilegal" en aguas internacionales.

Israel considera a Abukeshek como uno de los "líderes" del movimiento islamista palestino Hamás, mientras señala a De Ávila por "trabajar para el grupo como sospechoso de actividades ilegales".