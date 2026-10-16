Colonos agreden a varios palestinos y una periodista de 'The Washington Post' en ataques en Cisjordania

October 13, 2026, Ramallah: TURMUSAYA, WEST BANK, PALESTINE, OCTOBER 13, 2026: Palestinian residents and farmers are prevented by Israeli settlers and forces from reaching their agricultural land to harvest olives in Turmusaya, northeast of Ramallah, in t - Salman Mohsen Alkhatib / Zuma Press / Europa Press

Netanyahu cuestiona los hechos: "siguen sin estar claros" y habla de "enfrentamiento" entre cientos de activistas contra 40 israelíes

El Ejército de Israel confirma la intervención de sus fuerzas y asegura que "todos los detalles del incidente serán examinados"

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios palestinos y una periodista estadounidense del diario 'The Washington Post' han resultado heridos este viernes a causa de un nuevo ataque perpetrado por colonos en Cisjordania contra las labores de recogida de la aceituna, en medio del repunte de este tipo de incidentes y de las incursiones de las fuerzas de seguridad israelíes durante los últimos meses.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, los ataques han sido perpetrados en las localidades de Burqa, Abú Falá y Turmus Aya, en los alrededores de Ramala, y han incluido el incendio de vehículos y olivos por parte de los asaltantes. Además, las fuerzas de seguridad israelíes han lanzado gases lacrimógenos.

Entre los heridos en estos incidentes figura la fotoperiodista Heidi Levine, del citado medio estadounidense y que estaba cubriendo el trabajo de recogida de aceitunas en Abú Falá.

En un vídeo difundido desde el hospital, la periodista ha denunciado una "brutal" paliza por parte de "al menos 50 hombres enmascarados". "Me atacaron y me tiraron al suelo. Por suerte, llevaba mi casco; de lo contrario, probablemente ni siquiera estaría aquí, porque no paraban de darme patadas, unas 50 veces, y al cabo de unos diez minutos intentaron que me levantara, pero luego me volvieron a tirar al suelo y siguieron dándome patadas", ha relatado.

La Asociación de Prensa Extranjera ha denunciado que "ha sufrido heridas moderadas y ha sido tratada en un hospital local por golpes y heridas, algunas penetrantes, en todo su cuerpo", antes de agregar que, además, "los colonos le robaron el pasaporte, el teléfono, la cartera y el equipo" durante los incidentes.

"Heidi es una respetada y veterana periodista que ha cubierto la zona desde hace décadas, lo que se suma a su trabajo en zonas de conflicto en todo el mundo", ha dicho en un comunicado, en el que ha resaltado que se trate del último de una serie de "ataques violentos" por parte de colonos contra "periodistas y otros civiles" en Cisjordania.

En este sentido, la organización ha pedido al Ejército de Israel que "deje de poner excusas y haga su trabajo a la hora de proteger a los civies frente a estas turbas violentas", al tiempo que ha reclamado al Gobierno israelí que "detenga a estos matones y los juzgue".

"Pedimos al primer ministro (de Israel), Benjamin Netanyahu, que deje de referirse a estos ataques como las acciones de 'jóvenes con problemas' y reconozca el grave problema que ha ignorado desde hace demasiado tiempo. Ya es suficiente", ha remachado en un comunicado publicado a través de redes sociales.

El Ejército de Israel ha indicado por su parte que militares y policías se desplegaron en la zona tras recibir informaciones sobre "un enfrentamiento violento" y ha reconocido que "una periodista extranjera" resultó herida en los incidentes. "Todos los detalles del incidente serán examinados", ha señalado, antes de recalcar que las fuerzas israelíes "actuaron con medios antidisturbios para dispersar los enfrentamientos".

"La violencia contra los civiles inocentes es un fenómeno grave e intolerable que requiere una respuesta coordinada", ha defendido. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) trabajarán con las autoridades relevantes para erradicar este fenómeno", ha dicho en su comunicado, en el que ha indicado que "condena firmemente" los incidentes y ha alertado de que "los intentos de generar fricciones entre las poblaciones socavan la seguridad en la zona".

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado los ataques y ha manifestado que contaron con "la protección y participación directa del Ejército de ocupación", tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'. "Esto representa una peligrosa escalada en una política que ataca la presencia palestina en su tierra y que equivale a limpieza étnica ante los ojos de todo el mundo", ha lamentado.

NETANYAHU SIEMBRA DUDAS Y HABLA DE INTENTO DE "DEMONIZAR" A JUDÍOS

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cuestionado la veracidad de lo que ha calificado de "enfrentamiento". "Los hechos (...) siguen sin estar claros y son objeto de investigación", ha señalado en redes sociales.

El dirigente ha mostrado su "condena inequívoca (de) la violencia contra cualquier persona" y ha defendido que los responsables tendrán que "rendir cuentas" para, acto seguido, insistir en que "siguen existiendo serias dudas" sobre el suceso.

"Según los informes, unos 200 árabes y activistas de extrema izquierda se enfrentaron a aproximadamente 40 jóvenes israelíes. Las imágenes muestran a personas enmascaradas de ambos bandos lanzando objetos, en medio de informes que indican que se dispararon fuegos artificiales contra los jóvenes judíos. Otras imágenes parecen mostrar a Levine tirada en el suelo y cómo la misma persona no identificada la ayuda a levantarse inmediatamente", ha declarado sin precisar la procedencia de esos informes.

Netanyahu ha incidido en que será la investigación la que esclarezca los hechos y "no los titulares". "No permitiremos que se aprovechen incidentes controvertidos para demonizar a los cientos de miles de residentes judíos de Judea y Samaria --como Israel denomina a Cisjordania-- que respetan la ley", ha asegurado.

HERIDOS EN RAMALA

Los incidentes de este viernes han tenido lugar apenas unos días después de que cuatro periodistas palestinos resultaran heridos el 13 de octubre en Ramala cuando cubrían una redada de las fuerzas de seguridad, según denunció el jueves la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que resaltó que los agentes israelíes realizaron disparos y lanzaron gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los reporteros.

El Sindicato de Periodistas Palestino (PJS) detalló que entre los heridos figuran Jaled Mataua, corresponsal de Palestine TV alcanzado en una mano por una granada aturdidora, y Firas Lotfi, de Sky News Arabia y herido en un pie por el impacto de un bote de gas lacrimógeno "lanzado directamente contra él". Los otros dos heridos son Yusef Shehadé, corresponsal de Awda TV y golpeado en un costado por un bote de gas lacrimógeno, y Mohamad abú Sarari, fotógrafo de PalGraph Agency y alcanzado en el abdomen por otro de estos objetos.

Apenas unas horas antes, las fuerzas israelíes habían detenido a otros cuatro periodistas en el marco de ataques por parte de colonos contra la recogida de la aceituna en Idhna, al oeste de Hebrón. Todos ellos --identificados como Hazem Badr, Musa Qauasmi, Musab Shauar y Mamun Wazuaz-- vieron impedido su trabajo después de que el Ejército declarara la zona como un área militar cerrada.

"Este nuevo ataque contra periodistas que cubren la incursión de Israel contra civiles en Cisjordania constituye otro intento flagrante de coartar la libertad de prensa", denunció el secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, según un comunicado publicado por el organismo.

"Los periodistas nunca deben ser objeto de ataques por realizar su trabajo. Instamos a Israel a cumplir con sus compromisos internacionales en materia de libertad de prensa, seguridad de los periodistas y el derecho a informar libremente sobre asuntos de interés público, sin presiones ni amenazas indebidas", zanjó.

Estos incidentes también tienen lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.