Colonos israelíes atacan a diplomáticos europeos en Cisjordania

October 9, 2026, Ramallah, Palestine, State of: DEIR IBZI, OCCUPIED WEST BANK, OCTOBER 9, 2026: Israeli settlers confront Palestinian farmers, international activists and journalists during the annual olive harvest in the village of Deir Ibzi, west of Ram - Salman Mohsen Alkhatib / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de colonos israelíes ha atacado este sábado a varios diplomáticos europeos que se desplazaban en un convoy de varios vehículos por Taibé, al este de Ramala, en Cisjordania.

Varios colonos enmascarados armados con porras han asaltado a la delegación, en la que iban representantes de varios países europeos, según fuentes locales citadas por la agencia de noticias palestina WAFA.

Los colonos han roto las ventanillas de uno de los vehículos, perteneciente al Consulado belga, y obligaron a los pasajeros a enseñar sus identificaciones. Vídeos difundidos en redes sociales muestran como uno de los diplomáticos es arrojado al suelo.

La Radio del Ejército israelí ha confirmado la noticia del ataque y ha especificado que había diplomáticos de Francia, Bélgica y Polonia en el convoy y ha señalado que el ataque coincide con la cosecha de olivos de la zona. En concreto entre los afectados estarían la cónsul general belga en Jerusalén, Anick Van Calster y el alcalde de la localidad francesa de Aulnoye-Aymeries, Bernard Baudoux, de 78 años.

Uno de los vehículos fue apedreado, según un vídeo publicado por el medio israelí, que ha publicado también imágenes de uno de los diplomáticos, con una banda con la bandera francesa, sentado en el suelo junto a uno de los coches. La Radio del Ejército asegura que siete colonos rodearon uno de los vehículos, exigieron que se identificaran y rompieron una de sus ventanillas.

CONDENAS

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, ha condenado "en los términos más contundentes" el ataque de los colonos y denuncia que los agredidos eran la cónsul general belga en Jerusalén, Anick Van Calster, así como representantes franceses y polacos, ciudadanos palestinos y representantes católicos.

"Un alcalde francés ha sido agredido y un vehículo belga ha resultado dañado. Nuestro equipo está a salvo", ha añadido Prévot en un mensaje publicado en redes sociales.

El ministro belga recuerda que "los palestinos afrontan esta violencia a diario". "Los colonos también atacan a periodistas que informan sobre ello y a diplomáticos", ha destacado.

Para Prévot, "cosechar aceituna, informar o realizar labores diplomáticas jamás deberían poner a nadie en riesgo de ser atacado". Además, ha señalado a "la potencia ocupante", Israel, que "debe proteger a los palestinos, garantizar la seguridad de diplomáticos y periodistas y llevar a los responsables ante la justicia".

"La impunidad de los colonos violentos debe acabar", ha apelado antes de expresar su intención de "presionar para que haya sanciones de la UE contra los responsables de esta violencia y quienes los apoyan". Prévot relaciona estos hechos con "la política de colonización ilegal de Israel" y ha condenado esta expansión y "los intentos de forzar el desplazamiento de palestinos de sus tierras". "La ocupación de territorios palestinos debe acabar", ha remachado.

La Policía israelí ha anunciado ya la apertura de una investigación sobre lo sucedido. "Tras recibir las imágenes, la Policía ha abierto una investigación. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha sido también informado para localizar a las víctimas, recoger su declaración e identificar a los sospechosos para que puedan ser llevados ante la justicia", ha indicado la Policía.

Además, la Policía ha expresado su "condena de la violencia de cualquier clase" y ha asegurado que realizará esta invesigación para "garantizar que todos los implicados en estos incidentes sean llevados ante la justicia".