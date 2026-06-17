O.Próximo.- AMP.- Colonos israelíes incendian parcialmente dos mezquitas al norte de Ramala, en Cisjordania

Archivo - Colonos erigiendo un campamento en una zona militar cerrada cerca del asentamiento de Barkan, en Cisjordania (archivo) - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de colonos israelíes ha incendiado parcialmente este miércoles dos mezquitas situadas al norte de la ciudad cisjordana de Ramala, en el marco de una nueva oleada de ataques que dejan además cuatro palestinos heridos en la localidad de Beita, ubicada al sur de Nablús.

El Ministerio de Asuntos Religiosos palestino ha condenado "enérgicamente" la quema de dos mezquitas en Jaljulia y Mazraa al Nubani y ha manifestado a través de un comunicado publicado en redes sociales que "este grave ataque atenta contra lugares de culto y viola todas las leyes y convenciones internacionales que garantizan la protección de los lugares sagrados".

La cartera ha apuntado que "estos ataques representan una peligrosa escalada y una provocación a los sentimientos del pueblo palestino", antes de alertar de que "se enmarcan en una política dirigida contra lugares sagrados islámicos y cristianos", motivo por el que "responsabiliza plenamente a las autoridades de ocupación por estos crímenes y sus consecuencias".

De esta forma, ha pedido a la comunidad internacional que "intervenga urgentemente para detener estas violaciones" y "exigir responsabilidades a los responsables de reiterados crímenes contra el pueblo palestino y sus lugares sagrados", antes de subrayar que el pueblo palestino tiene "derecho" a "proteger y preservar sus lugares sagrados".

Fuentes de seguridad palestinas citadas por la agencia de noticias WAFA han indicado que los colonos prendieron fuego a la Gran Mezquita de Jaljulia, donde han causado daños materiales y han pintado además mensajes racistas en varios muros del edificio.

Así, han manifestado que un grupo de residentes se ha enfrentado a los colonos cuando intentaban incendiar la mezquita, tras lo que un contingente de agentes de las fuerzas israelíes se ha desplegado en la zona, lanzando granadas aturdidoras y gases lacrimógenos.

Posteriormente, otro grupo de colonos ha incendiado la mezquita Al Faruq de Mazraa al Nubani, un incidente que se ha saldado igualmente con daños materiales, sin que las autoridades de Israel se hayan pronunciado por ahora sobre estos ataques, al alza durante los últimos años.

Tras ello, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado estos sucesos y ha afirmado que "suponen terrorismo organizado y una escalada peligrosa de la agresión contra el pueblo palestino, su tierra y sus lugares sagrados", así como "un desprecio a los sentimientos de los musulmanes".

"Estos crímenes sionistas revelan el alcance del extremismo y el odio que rigen el comportamiento de estas bandas desquiciadas, que no encontrarán en nuestro pueblo y su resistencia más que una respuesta firme y una confrontación continua", ha dicho el grupo islamista, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

En este sentido, ha recalcado que estos continuados ataques "se enmarcan en los planes de la ocupación para atacar al pueblo palestino" y ha agregado que "estos planes serán destruidos por la perseverancia y valentía de la población y por su insistencia en resistir frente a la ocupación y bloquear el proyecto de asentamiento, anexión y desplazamiento".

"La resistencia en Cisjordania permanecerá vigilante contra los soldados del enemigo criminal y las bandas de colonos, respondiendo a sus crímenes y haciéndoles pagar el precio por sus ataques", ha dicho Hamás. "Las políticas de opresión y terrorismo no tendrán éxito a la hora de quebrar la voluntad del pueblo o sacarlo de sus hogares", ha reiterado.

Hamás ha reclamado además a los palestinos de Cisjordania que "incrementen todas las formas de resistencia", a tiempo que ha solicitado a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades y adopte pasos serios para hacer frente al terrorismo de los colonos y lograr que los líderes de la ocupación rindan cuentas por sus crímenes contra el pueblo palestino".

ATAQUES EN OTROS PUNTOS DE CISJORDANIA

Por otra parte, cuatro palestinos han resultado heridos en otro ataque contra Beita, donde varios vehículos y viviendas han sufrido daños materiales, mientras que otro grupo de colonos ha robado un tractor y un camión de agua en la localidad de Atuf, situada al sureste de Tubas, según las autoridades locales.

En este contexto, la organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha criticado al Ejército de Israel por las heridas sufridas el martes por un periodista cuando cubría la situación en Deir abú Mashaal, también cerca de la ciudad de Ramala, según un mensaje publicado en redes sociales.

"RSF condena el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte del Ejército israelí contra Motasem Saqf al Hait. El corresponsal de Quds News Network, que informaba desde Deir abú Mashaal, cerca de Ramala, resultó herido en un pie y fue evacuado en ambulancia", ha dicho el organismo.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ya alertó el viernes de que la violencia por parte de colonos israelíes en Cisjordania ha llegado a sus máximos históricos en este 2026, con más de mil ataques con víctimas o daños materiales en lo que va de año, impactando a más de 230 comunidades y desplazando a más de 2.000 palestinos.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.