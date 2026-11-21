November 21, 2026, Deir Al-Balah, Gaza, Palestinian Territory: Palestinians bid farewell to the bodies of four people killed in an Israeli airstrike, at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir el-Balah, central Gaza Strip, on November 21, 2026. According to medi - Ahmed Ibrahim / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y varias más han resultado heridas en dos ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

Un dron israelí ha bombardeado un autobús que transportaba comidas en el barrio de Tel al Haua de la Ciudad de Gaza y ha matado a tres personas y herido a varias más, según fuentes citadas por el diario palestino 'Filastín'. Las víctimas han sido identificadas como Ahmed Badran al Sauafiri (34 años), Mustafá Yusef al Rifai (51 años) y Jaled Auad Naim (34 años).

Las Fuerzas Armadas israelíes han informado de que el ataque era contra "terroristas presentados falsamente como cooperantes" que "viajaban en un vehículo utilizado para transportar alimentos y logística a los terroristas".

"Es una nueva prueba de cómo las organizaciones terroristas lo utilizan cínicamente, presentando a los terroristas como cooperantes tras ataques de las FDI" o Fuerzas de Defensa de Israel, ha argumentado.

El cuarto fallecido durante la jornada del sábado es Ahmed Mahmud Abu Yabal, muerto en el campamento de refugiados de Halaua, también en el norte del enclave palestino.

En el sur, cinco palestinos han resultado heridos en un ataque de la aviación israelí al sur de la ciudad de Jan Yunis. Y tres más han resultado heridas, una de ellas en estado crítico, en un bombardeo en el distrito de Al Mauasi de Jan Yunis.

En esa misma región han resultado heridos una mujer y un menor alcanzados por disparos de militares israelíes contra las tiendas de campaña de los desplazados. En un incidente similar las tiendas de campaña han sido tiroteadas en Rafá, en el extremo sur del enclave palestino y en Al Bureij (centro) ha habido impactos de obuses de artillería.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha publicado este sábado un nuevo balance que incluye nueve muertos y 55 heridos en las últimas 48 horas. Así, el total de fallecidos desde el inicio del alto el fuego asciende a 1.671 con 6.062 heridos. Y desde el inicio de la última escalada, el 7 de octubre de 2023, son 74.736 los muertos y 176.194 los heridos.