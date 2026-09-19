September 16, 2026, Gaza, Gaza Strip, Palestinian Territory: The bodies of Palestinians, including children, who died after the collapse of a residential building are brought to the morgue at al-Shifa Hospital in Gaza City on September 16, 2026. The build - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, han fallecido este sábado en ataques y bombardeos de las Fuerzas Armadas israelíes en distintos puntos de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego formalmente en vigor.

La Defensa Civil de Gaza ha confirmado la muerte de una persona a causa de un ataque contra un vehículo mientras circulaba por el barrio de Sheij Raduan, al norte de la ciudad de Gaza, que ha dejado asimismo dos heridos.

En el campamento de refugiados de Nuseirat ha muerto un menor de edad como consecuencia de la gravedad de sus heridas tras ser trasladado al Hospital Mártires de Al Aqsa, informa el diario palestino 'Filastín' citando fuentes sanitarias.

En la ciudad de Gaza, en el norte del enclave palestino, ha fallecido un hombre identificado como Raed Abú Aser tras un bombardeo israelí en la calle Mushtaha, en el barrio de Shuhaiya. El cuerpo ha llegado al Hospital Baptista.

También en el norte de la Franja, concretamente en el campamento de refugiados de Yabalia, ha muerto Basir Munir al Barsh, hijo del director General del Ministerio de Sanidad del gobierno gazatí, Munir al Barsh, tras un ataque de un dron israelí.

Otro palestino ha resultado herido en un ataque israelí en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según fuentes palestinas, que denuncian disparos, fuego de artillería, demoliciones y sobrevuelos de drones en varios puntos.

Las autoridades gazatíes, bajo control del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este mismo sábado de que 1.390 personas han muerto y 4.801 han resultado heridas por ataques perpetrados por Israel desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025, mientras que en este mismo período han recuperado de entre los escombros los cuerpos sin vida de 831 personas.

Así, el balance de víctimas desde la ofensiva lanzada por Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre --que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados-- asciende a 73.910 muertos y 174.914 heridos.