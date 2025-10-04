O.Próximo.- AMP.- Delegaciones de Israel, Hamás, Qatar y EEUU preparan su viaje a Egipto para concretar el plan de paz

Las conversaciones podrían comenzar este domingo en Egipto

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Altos representantes de Israel, Hamás, Qatar y Estados Unidos están ultimando su viaje a la ciudad-balneario egipcia de El Arish; el escenario, según múltiples medios estadounidenses e israelíes, acogerá un encuentro crucial para intentar cerrar el plan de paz articulado por el presidente norteamericano, Donald Trump, y poner fin a casi dos años de devastador conflicto en la Franja de Gaza.

Según fuentes de la cadena estadounidense CBS, la delegación estadounidense estará encabezada por el enviado de Trump, Steve Witkoff y el yerno del presidente, Jared Kushner, uno de los principales implicados en la política norteamericana en Oriente Próximo durante la primera administración del mandatario.

Más tarde, la televisión egipcia Al Qahira, vinculada a los servicios secretos egipcios, el Servicio General de Inteligencia, ha informado de que los contactos indirectos comenzarán este domingo en El Cairo con vistas a preparar la liberación de rehenes y prisioneros según la propuesta de Donald Trump. Las conversaciones seguirán el lunes.

Witkoff y Kushner están terminando de preparar su viaje El Arish, como también lo están haciendo el resto de delegaciones con un objetivo en mente: pactar una primera fase del acuerdo que implicaría, en un plazo de 72 horas tras su concreción, la puesta en libertad de todos los rehenes de Hamás a cambio de 250 presos condenados a cadena perpetua y más 1.700 gazatíes detenidos tras el 7 de octubre de 2023, incluidos todas las mujeres y los niños detenidos en este contexto.

Todavía se desconoce la composición de las otras tres delegaciones.