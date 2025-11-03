O.Próximo.- AMP.- Detenida la ex fiscal jefe militar de Israel tras su desaparición y posterior localización

Tomer Yerushalmi, quien filtró la violación de un preso palestino, ha sido arrestada por supuesta obstrucción a la investigación

El ministro de Seguridad Nacional ordena la "protección redoblada" para la detenida

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía israelí ha informado este lunes de que la ex fiscal jefe militar israelí general Yifat Tomer Yerushalmi, hallada sana y salva tras varias horas desaparecida, ha sido detenida, después de que el pasado viernes reconociese la filtración del vídeo de la violación perpetrada por un grupo de reservistas militares israelíes a un preso palestino.

Un portavoz del cuerpo ha confirmado en declaraciones recogidas por el canal israelí Arutz Sheva que también ha sido arrestado el ex fiscal jefe militar el coronel Matan Solomesh "por sospechas de filtraciones y otros delitos graves". "Dependiendo del progreso de la investigación, se espera que ambos sean llevados mañana a una audiencia de prisión preventiva en el Tribunal de Magistrados de Tel Aviv", ha agregado.

Según apunta la cadena, ambos son sospechosos de obstrucción a la investigación y abuso de confianza, en relación con la desaparación del teléfono móvil de Yerushalmi, que aún no ha sido hallado y se cree que está apagado.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha anunciado este lunes que la Policía Penitenciaria "redoblará sus esfuerzos para proteger la vida" de la exfiscal militar detenida, tras haber mantenido una reunión con el comisario general de este cuerpo, Kobi Yaakobi, quien ha ordenado la "vigilancia reforzada" por parte del personal de la prisión y a través de cámaras de seguridad.

Así lo ha asegurado en un breve comunicado difundido en su cuenta de Telegram en el que ha defendido esta medida para "continuar la investigación de manera profesional para llegar al fondo de la verdad en el caso que ha dado lugar a una acusación de sangre contra (...) el Ejército israelí".

La detención de Yerushalmi ha tenido lugar después de que la Policía israelí la localizara hallándola "sana y salva", según confirmó, horas después de que desapareciera en la zona costera de Herzliya.

Tomer Yerushalmi admitió haber filtrado hace un año este vídeo de la violación en la cárcel de la base militar de Sde Teiman, en un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas. Tomer Yerusahlmi acabó dimitiendo y será interrogada durante los próximos días en el marco de este caso. La grabación fue publicada en el verano de 2024.

En su defensa, confesó que fue "personalmente responsable" por la filtración del vídeo antes de explicar que aprobó la difusión del material en un intento por "contrarrestar la propaganda falsa que tenía como objetivo las fuerzas del Estado", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

En el vídeo se ve cómo los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad.

Este mismo domingo, los reservistas acusados de la violación han comparecido enmascarados ante los medios de comunicación para proclamar su inocencia.

"En lugar de un abrazo, recibimos acusaciones, y no nos permitieron responder. Celebraron un juicio simulado como si ya hubieran decidido quién era culpable. No guardaremos silencio. Seguiremos luchando. Solo pedimos justicia", ha proclamado un reservista portavoz en la comparecencia, recogida por el diario 'Yedioth Aharonoth'.

Uno de los abogados del grupo, Moshe Polsky, ha denunciado que la filtración de la fiscal militar ha contaminado todo el proceso judicial y ha exigido una reevaluación completa de los procedimientos. "Durante todo el incidente, la Fiscalía Militar demostró carecer de discreción. A la fiscal el cargo le ha quedado grande. Es imposible seguir gestionando este proceso y todo debe ser revisado a fondo", ha indicado.