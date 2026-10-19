Diez detenidos por su supuesto papel en los ataques contra una periodista y diplomáticos en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de agentes de la Policía israelí - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han anunciado este lunes la detención de diez personas por su supuesto papel en los ataques perpetrados durante los últimos días por colonos en Cisjordania, que se saldaron con numerosos heridos, entre ellos una periodista del diario estadounidense 'The Washington Post' y varios diplomáticos europeos.

La Policía israelí ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que las detenciones han tenido lugar a primera hora del día en relación con los "incidentes violentos" de los últimos días, "incluida la agresión a una periodista extranjera y el supuesto salto contra diplomáticos en Taibé".

Así, ha resaltado que la operación es "parte de las investigaciones" sobre estos incidentes, antes de agregar que el objetivo era "localizar a sospechosos implicados en los recientes actos de violencia, así como a personas que infringían órdenes militares, tales como la prohibición de entrar en zonas declaradas como 'zonas militares cerradas'.

El comisario de la Policía, Danny Levy, ha asegurado que "la ley en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania que usan las autoridades israelíes para referirse a este territorio palestino-- se aplica a todos, independientemente de su identidad o afiliación", tras las críticas contra la inacción de las autoridades de Israel ante los ataques de los colonos.

"La Policía de Israel está comprometida con una aplicación de la ley de forma profesional, equitativa e imparcial, basada en pruebas y conforme a la normativa vigente", ha efendido Levy, quien ha pedido "distinguir entre la responsabilidad de prevenir incidentes sobre el terreno y la responsabilidad de investigar y hacer cumplir la ley una vez que dichos incidentes han ocurrido".

"Seguiremos actuando en coordinación con todos los organismos de seguridad para reforzar la seguridad y el Estado de derecho, garantizando que toda persona que haya infringido la ley sea puesta a disposición de la justicia", ha zanjado.

El primer incidente tuvo lugar el viernes, cuando varios palestinos y la periodista Heidi Levine, resultaron heridos en un ataque por parte de colonos durante la recogida de la aceituna en Abú Falá. El sábado varios colonos agredieron a diplomáticos europeos que se desplazaban en un convoy de varios vehículos por Taibé, situada al este de Ramala y de mayoría cristiana.

Estos sucesos tuvieron lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.

KATZ DEFIENDE QUE SEA LA POLICÍA LA QUE ABORDE LOS INCIDENTES

Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha defendido durante la jornada que todos los aspectos de la violencia por parte de los colonos en Cisjordania sea abordado por la Policía, argumentando que el Ejército no apoya renovar las detenciones administrativas contra sospechosos.

"La gestión de la grave violencia perpetrada por un puñado de alborotadores judíos en Judea y Samaria debe quedar enteramente bajo la responsabilidad del Distrito de Judea y Samaria de la Policía de Israel, lo que incluye la prevención, la investigación y el procesamiento", ha sostenido, tras ordenar en agosto al Ejército que preparara planes para "transferir la responsabilidad" de esta labor a la Policía.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no deben ni pueden ocuparse de tareas de orden público entre la población civil; su función es combatir el terrorismo palestino y defender las fronteras del país y las comunidades judías", ha manifestado, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

En esta línea, ha resaltado que el Ejército ha preparado ya un "plan exhaustivo" para "regular las actividades de aplicación de la ley sobre los civiles", al tiempo que ha confirmado que ha hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre "aplicar el plan cuanto antes".

"El plan no incluye recomendaciones para restablecer las órdenes de detención administrativa contra los colonos en Judea y Samaria", ha subrayado, antes de tildar esta decisión como una "medida draconiana" que él mismo "eliminó" al asumir el cargo de ministro de Defensa. "No tengo intención de volver a instaurarla", ha esgrimido.

"Las órdenes administrativas no son la solución; la solución es una actuación policial firme y eficaz", ha defendido Katz, quien sin embargo sí ha apostado por utilizar esta medida --que se puede renovar de forma indefinida y ha sido criticada por numerosas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos-- contra palestinos detenidos por presuntos actos contra la seguridad.