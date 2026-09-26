Dos palestinos muertos y varios heridos en acciones militares israelíes en Gaza pese al alto el fuego

Archivo - Imagen de archivo de vario edificios destruidos por los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza. - COMITÉ DE EMERGENCIA ESPAÑOL - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto y varios más han resultado heridos este sábado en acciones del Ejército israelí en la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego instaurado en octubre de 2025.

Un hombre ha muerto por disparos del Ejército de Israel en el campo de refugiados de Yabalia, en el norte del enclave palestino. Fuentes cercanas al asunto han indicado al diario palestino 'Filastin' que los disparos se han producido en medio de los bombardeos, que han afectado también a áreas de Jan Yunis, en el sur, donde varias personas han resultado heridas, entre ellas un niño.

Por otra parte, otro hombre ha muerto en un ataque de un dron israelí en el centro del campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza.

La cifra de palestinos muertos a causa de los ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza pese al alto el fuego pactado en octubre de 2025 supera ya la barrera de los 1.400, según datos de las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Concretamente, el Ministerio de Sanidad gazatí ha informado de 1.415 muertos y 4.953 heridos desde octubre tras sumar 7 muertos en las última 48 horas. Seis de los cuerpos corresponden a víctimas de nuevos ataques israelíes y el séptimo ha fallecido debido a la gravedad de sus heridas.

Al menos 74.016 palestinos han muerto en la Franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades israelíes--.