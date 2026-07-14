O.Próximo.-AMP.-EAU denuncia ataques de Irán contra dos petroleros, que dejan al menos un muerto y ocho heridos en Ormuz

Archivo - Bandera de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Abu Dabi (archivo) - Valery Sharifulin/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han acusado este lunes a Irán de atacar con misiles de crucero a dos petroleros emiratíes en el estrecho de Ormuz, que han dejado al menos un muerto y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad.

"Los petroleros nacionales 'Mombasa' y 'Al Bahia' han sido blanco de dos misiles de crucero iraníes en el tramo sur del estrecho de Ormuz, dentro de las aguas territoriales de Omán", ha informado el Ministerio de Defensa emiratí en un mensaje publicado en redes.

Por cuenta de este ataque, ha agregado la cartera de Defensa, ha perdido la vida un tripulante del 'Mombasa' de nacionalidad india, así como ocho personas han resultado heridas, cuatro de ellas de gravedad. De ese total de heridos, seis también son de India y dos de Ucrania.

Por otra parte, ambos buques han sufrido daños materiales a consecuencia de los incendios declarados a bordo, tras impactar los referidos misiles atribuidos a la República Islámica. No obstante, ha precisado la autoridad emiratí, ambos han sido controlados.

A renglón seguido, el órgano ministerial ha condenado este "descarado ataque" que, ha subrayado, constituye una "grave violación y una clara infracción del Derecho Internacional que amenaza la seguridad y la estabilidad de la región". Todo ello haciendo hincapié en que se reserva su derecho a "responder a esta escalada" y a "adoptar las medidas necesarias" para proteger su territorio, pueblo y residentes, de manera que se garantice la preservación de su soberanía, seguridad y estabilidad, y se protejan sus intereses y capacidades nacionales.

En última instancia, el Ministerio ha declarado encontrarse en estado de "máxima alerta" y "plenamente preparado" para hacer frente a cualquier amenaza, a la par que ha dicho estar adoptando "todas las medidas necesarias para contrarrestar con firmeza cualquier intento de socavar la seguridad y la estabilidad del Estado".

Por su parte, el Ministerio de Exteriores emiratí ha publicado un comunicado recordando que "atacar a la navegación mercante y utilizar el estrecho de Ormuz como instrumento de coacción económica o chantaje" constituye, a su juicio, "un acto de piratería" y una "amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial".

Finalmente la cartera de Exteriores ha reivindicado la necesidad de que Irán "ponga fin a estos ataques no provocados, garantice su pleno compromiso con el cese inmediato de todas las hostilidades y la reapertura total e incondicional del estrecho de Ormuz", con el fin de "salvaguardar la seguridad regional y mantener la estabilidad de la economía y el comercio mundiales".

DOS EMBARCACIONES "INFRACTORAS", SEGÚN TEHERÁN

Horas después, la Guardia Revolucionaria de Irán ha emitido un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al brazo castrense, en el cual ha señalado que dos superpetroleros, "engañados de forma fraudulenta", han sido "atacados" e "inutilizados".

"Hace unas horas, el Ejército estadounidense (...) intentó provocar a algunos de los buques para que atravesaran la ruta ilegal. Dos superembarcaciones infractoras, que fueron engañadas por Estados Unidos y pusieron en peligro la navegación en esta ruta al apagar sus sistemas de navegación e ignorar las repetidas advertencias del Centro de Control de Seguridad del Estrecho de Ormuz, prefiriendo atravesar la ruta minada, fueron alcanzados y inutilizados", ha señalado la Guardia islámica.

A su vez, la Armada de la Guardia Revolucionaria ha advertido de que "la cooperación con el enemigo agresor" que, ha sostenido, ha arribado a la zona "para violar los derechos de los pueblos de la región y atravesar una ruta minada", algo que, ha sostenido, "no traerá más que arrepentimiento, daños y retrasos en la apertura del estrecho de Ormuz, además de provocar una crisis energética mundial".

UN "INCIDENTE" FRENTE A LAS COSAS DE OMÁN

Minutos antes de la denuncia lanzada por EAU, la agencia de comercio marítimo de la Armada británica (UKMTO, por sus siglas en inglés) ha informado de un "incidente" acaecido a 40 millas náuticas (unos 74 kilómetros) al noreste de la ciudad de Qalhat, en Omán.

"El capitán de un buque informa de que ha sido alcanzado por un proyectil desconocido en la sala de máquinas del lado de estribor. Toda la tripulación se encuentra a salvo y localizada, sin que se haya informado de ningún impacto medioambiental", reza el aviso de la agencia británica.

Actualmente, ha precisado la agencia, las autoridades continúan investigando lo sucedido, al tiempo que recomienda a los buques que naveguen con precaución y comuniquen cualquier actividad sospechosa al organismo.

Estos ataques se enmarcan en pleno recrudecimiento de las tensiones y ataques intercambiados, especialmente en los últimos tres días, entre Estados Unidos e Irán, siendo hoy la tercera jornada en la cual el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, ordena lanzar una nueva andanada de ataques contra el territorio iraní.