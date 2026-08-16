O.Próximo.- AMP.- EEUU promete a Hamás que Israel se retirará de Gaza en paralelo al desarme de las milicias palestinas

August 16, 2026, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory: Displaced Palestinians gather to receive meals from a charity kitchen in the Nuseirat refugee camp, central Gaza Strip, on August 16, 2026. Many continue to rely on food assistance to meet basi - Europa Press/Contacto/Hassan al-Jedi

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos a Oriente Próximo, Jared Kushner, ha prometido a los líderes políticos del movimiento islamista palestino Hamás que el Ejército de Israel se retirará de la Franja de Gaza según se vayan desarmando las milicias palestinas y no cuando haya concluido el proceso de entrega de armas, como ha avisado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

La negativa de Netanyahu a aceptar una retirada paulatina y en paralelo al desarme ha supuesto uno de los mayores obstáculos al que se ha enfrentado el plan de paz liderado por el presidente de Estados Unidos (y suegro de Kushner), Donald Trump.

Fuentes estadounidenses dejaron caer la semana pasada que el anuncio de Netanyahu tenía más bien intenciones electoralistas de cara a los comicios de octubre en Israel pero Kushner ha querido garantizar este domingo en Egipto que Israel se ceñirá a los términos del plan de paz pactado en Sharm el Sheij en octubre de 2025.

La cadena Al Arabiya, citando fuentes próximas al encuentro entre Kushner y los responsables de Hamás en El Cairo (Egipto), informa de que el enviado estadounidense ha asegurado al movimiento islamista (así como al director general de la Junta de Paz para Gaza, Nickolay Mladenov, y a los mediadores turcos y qataríes presentes en el encuentro) que el plan de paz no está sujeto a renegociación alguna.

"El objetivo es implementar el plan, no renegociarlo", han explicado las fuentes de la cadena árabe.

Mientras tanto, la delegación de Hamás ha reafirmado su pleno compromiso con la implementación del plan del presidente estadounidense, "que aliviaría el sufrimiento del pueblo de la Franja de Gaza y daría inicio de inmediato a proyectos de infraestructura y reconstrucción".

Otro recuento de la reunión, esta vez proporcionado por el portal de noticias estadounidense Axios, coincide en líneas generales. Habrá "retiradas correspondientes" de Israel si se verifica que Hamás y el resto de milicias palestinas están efectuando un proceso de desarme que debe ser inapelable en cualquier caso.

"No puede haber ambigüedad: Hamás debe renunciar a la autoridad de gobierno y a todas las armas e infraestructura militar. Y Gaza nunca más podrá ser una fuente de terror para Israel", según la fuente.

ISRAEL, "DIRECTAMENTE" CULPABLE

Coincidiendo con el final de la reunión, los ministerios de Exteriores de siete países árabes y musulmanes han condenado el rechazo declarado de Israel al plan de paz y "amenaza directamente con frustrar los intensos esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump"

El comunicado firmado por la diplomacia de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Egipto, destaca que Israel "es directamente responsable de todas las consecuencias derivadas de su continuo rechazo, obstrucción, demora o incumplimiento", incluyendo cualquier deterioro de la situación sobre el terreno y cualquier interrupción de los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza.

Los ministros, por último, rechazan categóricamente cualquier intento de negar u obstaculizar el establecimiento de un Estado palestino, incluso mediante medidas unilaterales "al socavar directamente las perspectivas de paz, seguridad y estabilidad en toda la región".