O.Próximo.- AMP.- EEUU veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

EEUU veta una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU para un alto el fuego en Gaza

Hamás considera que el veto de Washington "representa una flagrante complicidad en el genocidio cometido" por Israel en la Franja

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha vetado este jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución que pedía un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en la Franja de Gaza, así como la liberación de los rehenes en manos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas.

La resolución, que de haber sido aprobada habría sido vinculante para las partes, ha recibido el apoyo del resto de Estados miembros del organismo de Naciones Unidas encargado de mantener la paz y seguridad en el mundo, un total de 14.

El documento, que ha sido presentado por los diez Estados miembros no permanentes, exigía también el levantamiento de las restricciones israelíes a la ayuda humanitaria, instando a Israel, como potencia ocupante, a garantizar la distribución segura y sin trabas a los civiles con necesidades.

HAMÁS RECHAZA EL VETO DE WASHINGTON

Tras la votación, Hamás ha afirmado que el hecho de que Estados Unidos no haya aprobado el texto "representa una flagrante complicidad en el genocidio cometido por la ocupación sionista". "El uso del veto da 'luz verde' a la continuación de los crímenes de muerte, hambre y brutal ataque criminal contra la ciudad de Gaza", ha sostenido.

"Exigimos que se impida la continuación del crimen de genocidio, documentado internacionalmente, y que los líderes (israelíes) rindan cuentas por sus crímenes ante el Tribunal Penal Internacional (TPI)", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', afín al grupo.

Por otro lado, ha aplaudido la postura de los diez países que habían presentado la resolución y les ha instado, junto con el resto de países y organismos internacionales, a "seguir presionando al Gobierno del criminal de guerra Netanyahu para que detenga su agresión".

La ofensiva de Israel, lanzada en respuesta a los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados--, ha causado hasta la fecha la muerte de más de 65.100 palestinos y alrededor de 165.600 heridos.