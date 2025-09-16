O.Próximo.- AMP.- El Ejército de Israel lanza su ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza

Afirma que la ciudad "es una zona de combate peligrosa" y vuelve a pedir a la población que se traslade al sur

El Ejército de Israel ha lanzado este martes una ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza, situada en el norte de la Franja, tras semanas de intensos bombardeos y órdenes de evacuación para expulsar a la población de la zona, en medio de las operaciones militares desatadas en el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Residentes de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han comenzado a destruir la infraestructura de Hamás en la ciudad de Gaza", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje en su cuenta en la red social X. "La ciudad de Gaza se considera una zona de combate peligrosa".

Así, ha reiterado que permanecer en la ciudad "supone un peligro". "Trasládese lo más rápido posible a través de la calle Rashid hacia las zonas designadas al sur de Uadi Gaza, en vehículo o a pie. Únase a más del 40 por ciento de la población que se ha mudado de la ciudad por su seguridad y la de sus seres queridos", ha zanjado.

El Ejército israelí ha afirmado en un breve comunicado publicado unos minutos después que "las FDI han lanzado la siguiente fase de la operación 'Carros de Gedeón II'". "Nuestras fuerzas están profundizando sus maniobras dentro de la ciudad de Gaza", ha señalado.

Las FDI habrían desplegado para estas operaciones a dos divisiones --la 162 y la 98--, a las que se unirá en los próximos días una tercera. El objetivo durante los próximos días es rodear la ciudad, según ha recogido el diario 'The Times of Israel', que ha recordado que alrededor de 60.000 reservistas han sido movilizados.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha afirmado en un comunicado que los departamentos de emergencias de los hospitales que siguen operativos en la ciudad de Gaza "están gravemente superpoblados" y ha recordado que los equipos sanitarios trabajan con una gran escasez de medicinas y material.

"La grave escasez de unidades de sangre y componentes sanguíneos incrementa los riesgos en las intervenciones de emergencia a los heridos", ha dicho en su cuenta en Telegram la cartera, parte de las autoridades de Gaza, controladas por Hamás.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores palestino ha pedido una "intervención internacional urgente y excepcional para proteger a los civiles en la ciudad de Gaza" y ha subrayado que "el fracaso de la diplomacia internacional para detener la guerra es sospechoso e injustificado".

Así, ha criticado en un comunicado en su cuenta en la red social X las afirmaciones desde el Gobierno de Israel sobre las operaciones para ocupar la ciudad de Gaza, un hecho que "pone a cientos de miles de civiles palestinos en riesgo de muerte y desplazamiento", al tiempo que ha resaltado que es "un intento de convertir la ciudad de Gaza en una fosa común y un territorio inhabitable".

Por ello, ha insistido en la necesidad de medidas a nivel internacional para "promover soluciones políticas y diplomáticas que garanticen el cese inmediato de la guerra y la agresión, la protección de los civiles, la prevención de su desplazamiento de la Franja de Gaza, la liberación inmediata de rehenes y prisioneros y la entrega sostenible de ayuda en el marco de la aplicación de la Declaración de Nueva York".

El Ejército israelí lleva semanas lanzando bombardeos contra la ciudad de Gaza, incluida la destrucción de decenas de torres residenciales, en la antesala de su anunciada ofensiva a gran escala para intentar tomar la ciudad, para lo cual ha emitido órdenes de evacuación para el más de un millón de residentes.

La ofensiva israelí, desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por diversas facciones palestinas, ha dejado hasta la fecha casi 65.000 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.