NABLUS, May 4, 2026 -- An Israeli soldier is seen during clashes with Palestinian protesters following an Israeli military raid in the West Bank city of Nablus, on May 3, 2026. Naif Samaro, 26, was killed and four others were injured by Israeli army fire - Europa Press/Contacto/Nidal Eshtayeh

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este viernes a un adolescente palestino en la localidad cisjordana de Luban al Sharquiya, situada en los alrededores de Nablús, cuando supuestamente estaba "tirando piedras" a vehículos israelíes que circulaban por la zona.

La Autoridad General para Asuntos Civiles palestina ha indicado que el fallecido es Fahd Zaidan Auais, de 15 años, quien ha sido "tiroteado por las fuerzas de ocupación", que además ahora "retienen su cadáver".

El Ejército israelí ha indicado que sus fuerzas abrieron fuego tras detectar a "tres terroristas que lanzaban piedras contra vehículos israelíes en una carretera", antes de agregar que "un terrorista enmascarado" murió tras ser alcanzado por disparos.

"Otro terrorista fue alcanzado y las fuerzas lo buscan, junto al tercer terrorista", ha manifestado en un comunicado, en el que resalta que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) seguirán actuando para impedir el terrorismo y mantener la seguridad de los residentes en la zona", en referencia a los colonos.

El suceso ha tenido lugar apenas dos días después de la muerte de otro adolescente palestino tiroteado por las fuerzas israelíes en el marco de un ataque perpetrado por colonos contra la localidad cisjordana de Jaljulia, situada al norte de Ramala, en medio del repunte de estos incidentes desde los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) denunció el martes que al menos 70 niños palestinos han muerto y otros 850 han resultado heridos en Cisjordania desde enero de 2025 por estas operaciones, lo que implica que, de media, al menos un niño palestino ha muerto cada semana desde enero en este periodo.

"Los niños y niñas están pagando un precio intolerable por la escalada de las operaciones militarizadas y los ataques de colonos en toda Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este", dijo el portavoz de UNICEF, James Elder, quien resaltó que los ataques por parte de colonos han alcanzado además "niveles históricos".