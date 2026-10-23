Archivo - Soldado israelí en una operación en Nablús, en Cisjordania (archivo) - Ayman Nobani/Dpa - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este viernes a dos palestinos tras un ataque a tiros perpetrado en el sur de Cisjordania, suceso que ha dejado cinco heridos, entre ellos dos en estado crítico, según los servicios de emergencia de Israel.

"Tras las informaciones sobre un ataque armado en la intersección de Judea, las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han eliminado a dos terroristas y continúan inspeccionando la zona", ha dicho el Ejército tras el suceso, que ha tenido lugar en un cruce de la Ruta 35, en los alrededores de Hebrón.

Por su parte, el servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado que sus equipos han atendido a cinco heridos, "incluidos dos en estado crítico". Todos ellos han sido evacuados a los hospitales de Shaarei Zedek y Hadassah Ein Kerem.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, ha hablado de "mañana difícil" y ha vuelto a reclamar el "desmantelamiento" de la Autoridad Palestina. "No podemos permitir la existencia de un 'Estado terrorista' en Judea y Samaria", ha afirmado, en referencia a un Estado palestino y empleando el término bíblico para referirse a Cisjordania.

"Deben ser desmantelados. Debemos poner fin a la circulación compartida que utilizan tanto los judíos como los residentes de la Autoridad Palestina. La libertad de movimiento de los residentes de la Autoridad Palestina es menos importante que nuestro derecho a la vida", ha apuntado el político ultraderechista en un mensaje en redes sociales.

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que no ha reivindicado la autoría del ataque, ha señalado sin embargo que el mismo supone "una operación heroica y cualitativa" que "demuestra la voluntad del perseverante pueblo" y "es un mensaje claro al enemigo sionista", según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Nuestra resistencia continuará y se incrementará en fuerzas y ferocida hasta que la ocupación sea expulsada de nuestra tierra y nuestros lugares sagrados", ha apuntado, antes de hacer hincapié en que el ataque en los alrededores de Hebrón "es una respuesta legítima a los crímenes y brutale ataques" contra los palestinos.

"Nuestro pueblo, firme y decidido, no se rendirá ni cederá. Continuará por el camino de la resistencia y el rechazo a la ocupación, la injusticia y la agresión", ha manifestado Hamás, que ha incidido en que los palestinos "no depondrán las armas hasta que cese la agresión y finalice la ocupación".

De esta forma, ha hecho un llamamiento a los palestinos para que "se movilicen plenamente" y "hagan arder la tierra bajo los pies de los invasores y colonos que han sembrado el caos en la orgullosa tierra de Cisjordania". "Instamos a todos aquellos que portan armas, así como a nuestra juventud rebelde a dirigir sus balas hacia los pechos de los ocupantes", ha dicho.

En esta línea, las Brigadas Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica, ha hecho un llamamiento a los palestinos en Cisjordania a "incrementar la confrontación y combatir de forma directa a las fuerzas de ocupación y las bandas de colonos a través de todos los medios disponibles". "El enemigo solo entiende el lenguaje de la fuerza", ha apostillado.