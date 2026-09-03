O.Próximo.- AMP.- El Ejército de Israel mata a dos palestinos en otro ataque en Gaza pese al alto el fuego

Archivo - 30 July 2026, Palestinian Territories, Nusairat: Palestinians inspect the damage caused by an Israeli airstrike that targeted a house belonging to the al-Qalqili family in al-Bureij refugee camp, in the central Gaza Strip. Photo: Hassan Al-Jedi/ - Hassan Al-Jedi/APA Images via ZU / DPA - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este jueves a causa de un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego pactado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave, aceptada por las autoridades israelíes y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Fuentes locales citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que las tropas israelíes han abierto fuego contra un grupo de personas en Beit Lahia (norte), matando a dos de ellas y dejando varios heridos de diversa consideración.

El Ejército israelí ha indicado en un breve comunicado que sus fuerzas han matado en las últimas horas en el norte de Gaza a "un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' y se acercó a las tropas de una forma que suponía una amenaza inmediata", sin confirmar si se trata del mismo incidente.

Posteriormente, ha afirmado que sus tropas "eliminaron" a otros "dos terroristas" que supuestamente cruzaron la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas tras el citado acuerdo-- en el norte de Gaza al considerar que suponían "una amenaza inmediata".

El Ministerio de Sanidad gazatí elevó el miércoles a 1.334 los palestinos muertos y a 4.429 los heridos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego, antes de agregar que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.470 muertos y 174.540 heridos.