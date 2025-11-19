O.Próximo.- AMP.- El Ejército de Israel mata a siete palestinos en nuevos ataques contra Gaza pese al alto el fuego

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado este miércoles a siete palestinos en nuevos ataques lanzados contra varios puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase del plan de Estados Unidos para el enclave palestino.

El principal incidente ha tenido lugar en la ciudad de Gaza, donde el Ejército israelí habría perpetrado varios bombardeos contra los barrios de Zeitun y Shujaia, matando a cinco civiles cuyos cuerpos han llegado al Hospital Baptista Al Ahli, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

A ellos se suman un hombre tiroteado por las tropas israelíes en el área de Qizan al Najar, al sur de Jan Yunis, según la agencia palestina de noticias WAFA, y otro alcanzado por un ataque de artillería. El Ejército israelí ha confirmado su papel en la muerte de "un terrorista" que habría cruzado la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas en línea con el citado acuerdo-- en el norte de Gaza.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que durante las últimas 48 horas se han confirmado siete fallecidos, incluidos cinco tiroteados por las tropas israelíes y dos cuerpos recuperados por los equipos de rescate, con lo que ascienden a 69.513 los muertos y 170.745 los heridos a raíz de la ofensiva lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Asimismo, ha subrayado que desde el alto el fuego se han confirmado 280 fallecidos y 672 heridos, mientras que los equipos de rescate han hallado y recuperado otros 571 cadáveres, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles" debido a que es imposible acceder a ellas, por lo que el balance sería superior.

En este contexto, la oficina de prensa de las autoridades gazatíes han condenado "firmemente" las "continuadas y sistemáticas violaciones del acuerdo de alto el fuego por parte de las autoridades israelíes de ocupación" y ha elevado a 393 las "violaciones documentadas" desde la entrada en vigor del pacto, "en flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario y los protocolos humanitarios vinculados con el acuerdo".

La oficina ha indicado que entre los muertos a causa de estos ataques figuran "niños, mujeres y ancianos", al tiempo que ha manifestado que "otros 35 ciudadanos han sido arrestados de forma arbitraria en incursiones y redadas". "Esto confirma la determinación de la ocupación a la hora de socavar el acuerdo y crear una realidad sangrienta sobre el terreno, lo que amenaza la seguridad y la estabilidad en Gaza", ha lamentado.

Por ello, ha dicho en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "la ocupación es totalmente responsable de todas las repercusiones humanitarias y de seguridad derivadas de estas violaciones" y ha agregado que "estas continuadas agresiones socavarán los esfuerzos internacionales para mantener la calma".

"Pedimos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países mediadores y garantes del acuerdo, y al Consejo de Seguridad de la ONU que adopten medidas serias y efectivas para detener estos ataques, contener a la ocupación y forzarla a ceñirse estrictamente a las cláusulas del acuerdo de alto el fuego", ha recalcado, al tiempo que ha alertado de que "solo la presión internacional puede forzar a la ocupación a respetar el Derecho Internacional".