El Ejército de Israel mata a tiros a un niño de once años en Cisjordania

Las tropas israelíes matan al sur de Yenín a un varón de 20 años que supuestamente lanzó un explosivo contra una patrulla

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha matado a tiros este jueves a un niño de once años en una nueva incursión en una localidad ubicada al sur de la ciudad cisjordana de Hebrón, en medio del aumento de las operaciones militares en Cisjordania y Jerusalén Este, sumadas a un repunte de los ataques por parte de colonos.

El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha identificado al fallecido como Muhamad Bahjat al Hallaq, quien ha sido "martirizado" tras haber sido "disparado por soldados" israelíes en la localidad de al Rahiya, según reza un breve comunicado publicado en su canal de Telegram.

Por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado al respecto. Sin embargo, la agencia de noticias palestina WAFA ha indicado que las tropas israelíes abrieron fuego contra un grupo de niños mientras jugaba al fútbol en un centro educativo, cuando Al Hallaq resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital cercano.

Posteriormente, las FDI han informado de que en la ciudad de Qabatia, al sur de Yenín, sus tropas han matado a un "terrorista" que supuestamente lanzó un dispositivo explosivo a una patrulla, sin que se hayan registrado bajas entre sus fuerzas. El fallecido ha sido identificado como Mahdi Ahmed Kamil, de 20 años.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de un millar palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 195 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.